Robert Kiyosaki, Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşacağı olası tarihi açıkladı.

Bitcoin fiyatı, bu hafta güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Fed’in çarşamba günü faizleri 50 baz puan düşürmesinin ardından yükselişe geçen BTC, 60 bin dolar civarından 64 bin dolara kadar yükseldi. Son 24 saatte hafif bir gerileme yaşayan Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla 63.150 dolardan işlem görüyor

Kısa vadede dalgalanma sürerken, uzun vade için yükseliş beklentileri değişmiyor. Robert Kiyosaki, Bitcoin fiyatının 1 milyon dolara yükseleceğini bir kez daha tekrarladı. Ancak bu kez tarih verdi.

BTC 1 Milyon Dolara

Zengin Baba Yoksul Baba’nın popüler yazarı Robert Kiyosaki, 21 Eylül tarihinde Bitcoin fiyatıyla ilgili bazı tahminler aktardı.

Jim Rickards’ın yeni kitabından bahseden Kiyosaki, kitaba göre BTC fiyatının önümüzdeki yıl 500 bin dolarda tepe yapacağını söyledi. Bitcoin’in 2025’e kadar bu fiyata yükselmesi, bir yılda yüzde 700’e yakın değerlenmesi anlamına geliyor.

Kiyosaki, Bitcoin fiyatının 1 milyon dolara ulaşacağı tarih olarak ise 2030’a işaret etti.

İyi haber şu ki, Jim Rickards’ın tahminine göre Bitcoin, 2025’te 500 bin dolarda tepe yapabilir. 2030’a kadar ise 1 milyon dolara ulaşabilir.

Kiyosaki’nin Fiyat Tahminleri

Robert Kiyosaki, Bitcoin ile ilgili cömert fiyat tahminleriyle tanınan bir isim.

Ünlü yazar, BTC’nin 73.500 dolara ulaşarak fiyat rekoru kırdığı mart ayında, 2024 sonuna kadar 300 bin dolara ulaşacağını söylemişti.

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Kiyosaki, temmuz ayında bir fiyat tahmini daha açıkladı. Yazar, BTC’nin 2025’te 105 bin dolara ulaşabileceğini söyledi.