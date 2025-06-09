Bitcoin’in 1 milyon dolara ulaşması bir zamanlar sadece bir “rüya” olarak görülüyordu. Ancak bu görüş, artık kripto para sektörünün en etkili isimleri tarafından dile getirilen ana akım bir yatırım tezine dönüşmüş durumda.

Michael Saylor, Adam Back ve daha birçok önemli figür, bu hedefin kurumsal benimseme ile mümkün olacağını savunuyor. Özellikle Wall Street’in Bitcoin’e ayıracağı payın, fiyatı yörüngesinden çıkaracak potansiyele sahip olduğu görüşü hâkim.

Wall Street Bu Oyunun Değiştiricisi

Bitcoin 2025 etkinliğinde konuşan MicroStrategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, şu iddialı ifadeyi kullandı:

“Wall Street’in portföyünde %10 Bitcoin olursa, 1 BTC 1 milyon dolar eder.”

Bu tahmin, yaklaşık 20 trilyon dolarlık bir giriş anlamına geliyor. Saylor’a göre bu büyüklükte bir talep, piyasayı saldırılara karşı dirençli hâle getirir çünkü bu kadar yüksek alım baskısı, mevcut yatırımcıları güçlendirir.

Ancak Saylor yalnız değil. Blockstream CEO’su Adam Back de benzer bir öngörüde bulunuyor fakat daha mütevazı bir oranın bile yeterli olacağını düşünüyor:

“Sadece %2’lik yaygın bir kurumsal tahsis, Bitcoin’i 1 milyon dolara taşıyabilir.”

Kurumsal Benimseme Trendi Güçleniyor

Bu iddialar, son dönemde artan ETF onayları, kurumsal alımlar ve düzenleyici netlik gibi etkenlerle destekleniyor.

Cathie Wood’un ARK Invest şirketi, nisan ayında Bitcoin için baz senaryo hedefini 1,2 milyon dolar olarak güncelledi. En iyimser senaryoda ise 2,4 milyon dolarlık bir hedefe işaret etti. Şirket, bu artışın temel nedenleri arasında şunları gösterdi:

Spot ETF onaylarının getireceği kurumsal fonlar

Bitcoin’in programlanabilir ve merkeziyetsiz bir değer saklama aracı hâline gelmesi

Küresel yatırım yapılabilir varlıkların %6,5’inin Bitcoin’e kayması durumunda oluşacak likidite dalgası

Altını Geride Bıraktı mı?

Fred Krueger’in paylaştığı verilere göre, ABD’de artık Bitcoin sahiplerinin sayısı (49,6 milyon) altın sahiplerinden (36,7 milyon) fazla. Bu da Bitcoin’in yatırımcılar arasında artık daha çok “gerçek varlık” olarak görüldüğünün bir göstergesi.

Güncel Fiyat Performansı

Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 111.814 dolar ile yeni bir zirve görmesinin ardından şu sıralarda 105.466 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte fiyat 105.112 ile 106.365 dolar arasında dalgalandı.

Haftalık bazda %0,6’lık artışla genel kripto piyasasının (%0,8 düşüş) önünde yer aldı. Aylık bazda %2,1 yükseliş yaşadı. Yıllık bazda ise %52,2’lik güçlü bir yükseliş trendine sahip.

Sonuç olarak 1 milyon dolarlık Bitcoin fiyatı hâlâ uçuk bir hayal gibi gelebilir. Ancak kurumsal talep arttıkça, likidite derinleştikçe ve dijital varlıklar finansal sisteme entegre oldukça, bu hedefin önümüzdeki yıllarda gerçekleşme ihtimali hiç olmadığı kadar güçlü görünüyor.