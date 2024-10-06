Kripto para fenomeni Bitboy (Ben Armstrong) XRP’nin mevcut piyasa döngüsünde en büyük kripto para olma potansiyeline dikkat çekti. X hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bitboy, iki faktörün XRP’yi zirveye taşıyabileceğini öngördü.

Bitwise XRP ETF in the works —this could be the game changer we've been waiting for. If you're not paying attention to XRP now, you will be soon. — BitBoy (@BenArmstrongsX) October 3, 2024

Bitboy’un işaret ettiği faktörlerden ilki Bitwise tarafından yapılan spot XRP ETF başvurusu. Bitwise 30 Eylül 2024 tarihinde ABD’nin Delaware eyaletinde spot XRP ETF başvurusunda bulunmuştu. Bitboy, bu başvurunun XRP’nin büyümesi için kritik bir katalizör olabileceğine inanıyor:

Bu XRP’de beklediğimiz dönüm noktası olabilir. XRP şu anda dikkatinizi çekmiyorsa yakında çekecektir.

Bitboy’un dikkat çektiği ikinci faktör ise Ripple’ın olası halka arzı. Sosyal medya fenomeni, bir süredir IPO hazırlığı içerisinde olduğu bilinen Ripple’ın somut bir adım atması halinde XRP’nin popülaritesinin artacağına ve yatırımcıları cezbedeceğine inanıyor.

Bitboy, ABD’de XRP ETF’inin başlatılması ve olası Ripple IPO’su, XRP’nin mevcut boğa sezonunda USDC, SOL, BNB, USDT, ETH ve BTC’yi geçerek ilk sıraya yerleşmesiyle sonuçlanabilir.

Bu Beklentiler Ne Kadar Gerçekçi?

İyimser görüşlere rağmen hala Ripple ve XRP’nin önünde bazı kritik engeller var. Ripple-SEC davası ilk sırada yer alıyor. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 2 Ekim’de Ripple davasında çıkan nihai kararı temyize götürmüştü.

Bazı uzmanlar, Ripple davasında temyize giden SEC’in XRP ETF başvurusunu onaylamayacağını öngörüyor. Bu başvuru aynı zamanda Ripple’ın IPO planlarını da geciktirebilir.

Öte yandan XRP destekçileri bu değerlendirmeye katılmıyor ve SEC’in, Temmuz 2023’te XRP’nin menkul kıymet olup olmadığına dair verilen karara itiraz etmediğine dikkat çekiyorlar.

Bitboy’un halka arz söylemi toplulukta heyecan yaratsa da, Ripple halka açılmayı şu an için öncelikli bir hedef olarak görmüyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse konuyla ilgili olarak Ocak ayında yaptığı açıklamada ABD’deki düzenleyici belirsizlikler nedeniyle şirketinin kısa vadede halka arz gerçekleştirmeyi planlamadığını söylemişti.