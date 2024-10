Kripto para fenomeni Bitboy (Ben Armstrong) XRP’nin mevcut piyasa döngüsünde en büyük kripto para olma potansiyeline dikkat çekti. X hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bitboy, iki faktörün XRP’yi zirveye taşıyabileceğini öngördü.

Bitwise XRP ETF in the works —this could be the game changer we've been waiting for. If you're not paying attention to XRP now, you will be soon.

— BitBoy (@BenArmstrongsX) October 3, 2024