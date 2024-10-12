Kripto analisti BitBoy (Ben Armstrong) XRP’ye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. BitBoy, yatırımcıların mevcut fiyatlardan daha fazla XRP satın almadıkları için gelecekte pişman olabileceğini söyledi.

X hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan BitBoy, yatırımcıların önümüzdeki 5 yıl içerisinde daha fazla XRP satın almadıkları için pişman olacağını öne sürdü. BitBoy’un bu tahmini, XRP’nin uzun vadeli geleceğine duyduğu güveni gösteriyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,3 oranında değer kazanan XRP 0,54 bandında işlem görüyor. BitBoy gibi kripto para fenomenleri, XRP’nin önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek seviyelerde işlem göreceğini öngörüyor. Bu beklentilerin arkasında XRP ETF’lerinin olası onayı, Ripple’ın olası halka arzı gibi nedenler yer alıyor.

BitBoy’un XRP İçin İyimser Fiyat Tahminleri

BitBoy, 2023 yılının Temmuz ayında yaptığı bir açıklamada Ripple’ın halka arzına bağlı olarak XRP fiyatının 15 dolar ile 35 dolar aralığına yükselebileceğini öngörmüştü. BitBoy Ağustos ayında ise XRP fiyatının 6 trilyon doları aşacağını ve XRP fiyatının 60 dolara yükselebileceğini iddia etti.

BitBoy, XRP’nin mevcut boğa sezonunda en iyi performans gösteren kripto para olabileceğine inanıyor. Yatırımcıların 5 yıl içerisinde yani 2029 yılına kadar daha fazla XRP satın almadıklarına pişman olabileceğini belirten BitBoy herhangi bir fiyat tahmininde bulunmadı.

BitBoy’un bu açıklaması kripto para topluluğunda çeşitli tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar XRP’nin geleceğine umutla bakarken, diğerleri ise XRP’nin geçmiş yıllarda kaydettiği fiyat performansının bu öngörüleri desteklemediğini savundu.

XRP’nin Son Beş Yıldaki Fiyat Hareketi

Bundan 5 yıl önce, 11 Ekim 2019 tarihinde XRP 0,2711 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve günümüzde ise 0,5393 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dolayısıyla bu, XRP’nin aradan geçen 5 yılda yalnızca %98,93’lük yükseliş yaşadığını gösteriyor.

Bitcoin ise beş yıl önce 8.316 dolar seviyesinden işlem görürken günümüzde 63.000 dolar bandında alınıp satılıyor. Bu, Bitcoin’in aradan geçen 5 yılda kabaca %657,58 oranında değer kazandığı anlamına geliyor. Ethereum ise aynı süreçte yaklaşık %1.220 oranında değer kazandı.

Özetle XRP son 5 yılda diğer popüler projelere kıyasla daha mütevazı bir performans kaydetse de analistler ve uzmanlar önümüzdeki 5 yılın daha iyi geçeceğini öngörüyor.