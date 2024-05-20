Kripto para fenomeni BitBoy (Ben Armstrong), devam eden Ripple-SEC davasına ve XRP üzerindeki olası etkilerine dair çarpıcı iddialarda bulundu.

BitBoy, Fox News’a verdiği röportajda, Ripple ile SEC’in kısa süre içerisinde uzlaşmaya varacağını dile getirdi. Ripple topluluğu üyesi Amelie de röportajın bir bölümünü X hesabından paylaştı.

XRP Fiyatı Yükselecek mi?

BitBoy, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırarak Ripple ile SEC arasındaki davanın kısa süre içerisinde uzlaşmayla sonuçlanacağını söyledi. BitBoy şunları kaydetti:

Tüm kaynaklarım, Ripple ve SEC arasında bir anlaşma sağlanacağını söylüyor.

Fenomen, uzlaşma sonrasında XRP’de fiyat patlaması yaşanacağını öngörüyor.

Ripple-SEC Davasının XRP Üzerindeki Etkileri

2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davası, XRP üzerinde yıkıcı etkilere yol açtı. XRP, 2018 yılının Ocak ayında 3,40 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmişti. Ancak, SEC’in dava açmasının ardından XRP bu fiyat seviyesinin yakınına bile yaklaşamadı.

Davada 23 Nisan 2024 itibariyle duruşma sürecine geçildi. Taraflar, olası çözüm yollarına ilişkin son belgeleri mahkemeye teslim etti. Ripple-SEC davasında bugün, kapsamlı gizlilik taleplerine karşı itiraz dilekçelerinin sunulması için son tarih. Bu gelişmenin ardından mahkeme, gizlilik taleplerine ilişkin kararını verecek.

Son olarak, mahkeme kararını takip eden 14 gün içerisinde, tarafların tüm belgelerin ve delillerin düzeltilmiş versiyonlarını kamuya açık bir şekilde dosyalamaları bekleniyor. Ardından mahkeme, davayı bölge mahkemesi düzeyinde fiilen sonuçlandıracak ve nihai kararını verecek. Birçok uzman, davanın bu yıl içerisinde sonuçlanacağını öngörüyor.