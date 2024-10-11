Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu (UNCDF), Ripple ve Stellar’ı yeni küresel ödeme ağı için kilit oyuncular olarak tanımladı.

Birleşmiş Milletler’in bu hamlesi, Ripple ve Stellar’ın sınır ötesi ödemeler alanını dönüştürme potansiyeline ve finansal kapsayıcılığı arttırma kapasitesini vurguluyor.

Birleşmiş Milletler Sermaye Kalkınma Fonu (UNCDF), finansal katılım yoluyla insanlığın ekonomik durumunu iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda UNCDF’nin yaptığı son açıklamayla Ripple ve Stellar’ı tanıyarak blockchain teknolojisinin finans sektöründe devrim yaratabileceğini vurguluyor.

Ripple, sınır ötesi işlemler için hızlı ve verimli çözümler sunarken, Stellar, dijital varlıkları geleneksel finans sistemleriyle entegre etmeye çalışıyor. Her iki şirket de inovasyon ve ölçeklenebilirlik alanlarında kendilerini kanıtlamış durumda, bu da onları küresel finansal erişimi genişletmeyi hedefleyen bir ağın parçası olmaya uygun hale getiriyor.

UNCDF’nin yeni ödeme ağı, dünya çapında her türlü para birimiyle basit, bağlantılı ve düzenlenmiş işlemleri mümkün kılmayı hedefliyor. Ripple ve Stellar, sınır ötesi ödemelerde uzun süredir başarılı oldukları için Birleşmiş Milletler’in yeni ödeme ağı için ideal ortaklar olarak görülüyor. Özellikle Ripple, Brezilya’nın en büyük kripto borsalarından biri olan Mercado Bitcoinile iş birliği yaparak daha hızlı ve daha ucuz bir sınır ötesi ödeme sistemi kurmayı amaçlıyor.

Öte yandan Stellar da dijital varlıkların sınırlar arasında takas edilmesini sağlayarak, geleneksel bankacılık sistemleri ile kripto dünyasını birbirine bağlamada önemli bir rol oynuyor. UNCDF’nin son hamlesi, Stellar’ın finansal sistemdeki olumlu katkılarının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.