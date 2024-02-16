Birleşik Krallık merkezli varlık yöneticisi kısa bir süre önce İrlanda merkezli bir XRP ETP’sine yaptığı yatırımı iptal etti. Gelin bu hamlenin arkasındaki nedene yakından bakalım.

Londra merkezli Jupiter Asset Management, 21Shares’ın The Ripple XRP ETP’ye yaptığı yatırımı iptal ettiği bildirildi.

Financial Times’ta yer alan rapora göre Jupiter Asset Management söz konusu yatırımı 2023 yılının ilk yarısında yapmıştı. Şirket o dönemde 21Shares’ın The Ripple XRP ETP’sine 2.571.504 dolarlık yatırım yaptı. Haberde söz konusu yatırımın iptal edilme nedeninin düzenlemelere uyum sorunu olduğu bildirildi.

Financial Times’a göre Jupiter’in İrlanda merkezli Gold & Silver fonunun 2023 yılında yaptığı 2,57 milyon dolarlık yatırım, şirketin rutin denetimleri sırasında tespit edildiği ve sonrasında şirketin uyum ekinin XRP ETP’sine yapılan yatırımın geri çekilmesini emrettiği bildirildi.

Sonuç olarak bu işlemden 834 dolarlık bir zarar meydana geldi ve Jupiter zararın telafi edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada iptalin nedeninin İrlanda’nın Devredilebilir Menkul Kıymetlere Toplu Yatırım Teşebbüsleri (UCITS) kapsamındaki fonların kripto para yatırımlarına izin vermemesi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Söz konusu UCITS mevzuatı AB üyesi ülkelerdeki yatırım fonlarına ilişkin kuralları belirleyen bir düzenleyici çerçeve olarak özetlenebilir.

Yasal düzenlemelere göre UCITS’e bağlı fonlar, portföylerinin maksimum %10’luk kısmını likit olmayan varlıklarda tutabiliyor. Ancak AB üyesi ülkelerin düzenleyicileri bu fonların kripto paralara yatırım yapıp yapmayacağı konusunda farklı kurallara sahip.

Financial Times’ın haberine göre Jupiter’in Gold & Silver fonunun İrlanda hükümetinin bu konudaki tutumunu açıklamadan önce de kripto para yatırımı bulunuyordu.