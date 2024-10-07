Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 15 Kasım 2024 tarihinden itibaren kripto para işlemlerini KDV’den muaf tutacak. Yetkililer bu hamleyle kripto para sektörüne yönelik yatırımları arttırmayı ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin kripto para merkezi olarak konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri kripto para işlemlerine uygulanan %5’lik KDV’nin kaldırılacağını duyurdu. Bu hamle, Birleşik Arap Emirlikleri’ni kripto para şirketleri ve yatırımcılar için çok daha cazip hale getirebilir.

Birleşik Arap Emirlikleri, kripto para dostu bir ortam yaratma stratejisinin bir parçası olan bu düzenlemeyle, ABD gibi kripto paralara yönelik katı düzenlemelere sahip ülkelerden farklılaşıyor.

KDV muafiyetiyle birlikte Dubai’nin kripto para ve blockchain alanlarında küresel bir merkez olma hedefi daha da güçleniyor. Zira %5’lik KDV, ülkede faaliyet göstermek isteyen işletme ve bireyler için bir engel oluşturuyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte BAE’deki kripto para şirketleri ve yatırımlarının artacağı öngörülüyor.

BAE Federal Vergi Kurumu (FTA), 2 Ekim’de yaptığı açıklamada, kripto para işlemleri, transferler ve takasların artık Katma Değer Vergisi’ne (KDV) tabi olmayacağını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri 1 Ocak 2018’den bu yana yatırım fonu yönetimi ve varlık transferleri için de KDV muafiyeti sunuyor. Bu kapsamda 2018’den itibaren kripto para işlemleri için KDV ödeyenler, bu kayıtları FTA’ya sunmaları halinde vergi iadesine hak kazanabilir. Ancak, başvurulara ilişkin sunulan kayıtlarda tutarsızlık veya dolandırıcılık tespit edilen işletmeler cezaya çarptırılacak.

Temmuz 2023 – Haziran 2024 döneminde BAE’ye 30 milyar dolarlık kripto para girişi oldu. Bu da BAE’yi Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde en büyük üçüncü pazar haline getirdi. Öte yandan Chainalysis tarafından hazırlanan bir rapor, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki merkezsiz finans (DeFi) aktivitesinin 3,4 milyar dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Kripto para işlemlerine getirilen KDV muafiyetiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’nin önümüzdeki yıllarda önde gelen blockchain ve kripto para merkezlerinden biri olacağı öngörülüyor.