Bir Shiba Inu (SHIB) yatırımcısının 8.000 dolarlık yatırımı, 5,7 milyar dolara yükseldi. Gelin bu olağanüstü hikayeye yakından bakalım.

Özet:

Bir yatırımcının 2020 yılının Ağustos ayında Shina Inu’ya (SHIB) yaptığı 8.000 dolarlık yatırım, 2021 yılının Ekim ayında 5,7 milyar dolara yükseldi. Bu kabaca %85.000.000’luk bir yükseliş anlamına geliyor.

Kripto para tarihindeki en dudak uçuklatan yatırımlardan birine imza atan gizemli kişinin cüzdanında şu anda yalnızca 2 milyon dolar değerinde 200 milyar SHIB bulunuyor.

Shiba Inu (SHIB) fiyatı son 24 saatlik zaman diliminde yaklaşık %30 oranında değer kazandı. Borsalardan çekilen SHIB miktarı, DOGE ve BONK da dahil olmak üzere memecoin’lerdeki boğa koşusu nedeniyle SHIB fiyatının yükseliş trendine devam edebilir.

Shiba Inu Yatırımı Astronomik Seviyelere Yükseldi

Yatırımcılar, yüksek getiri potansiyeli nedeniyle kripto paralara yatırım yapıyor. Şimdiye kadar kripto paralara yatırım yaparak bir servet kazanan birçok kişinin hikayesi medyaya yansıdı. Bu hikayelerden sonuncusu Shib Magazine tarafından ortaya çıkarıldı.

Shib Magazine, bir memecoin yatırımcısının 2020 yılının Ağustos ayında SHIB’e yaptığı 8.000 dolarlık yatırımın değerinin, 2021 yılının Ekim ayında 5,7 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Shib Magazine bu hikayeyi şu şekilde duyurdu:

SHIB’nin değerinden altı sıfır sildiği bu yüzde 85 milyonluk sıçrama, daha sonra “tüm zamanların en kârlı yatırımı” olarak kutlanacak.

Gizemli yatırımcı, 2021 yılının Kasım ayında milyarlarca dolar değerindeki SHIB token’lerini farklı cüzdanlara dağıttı. Etherscan verileri, gizemli yatırımcının cüzdanında şu anda 200 milyon dolar değerinde 2 milyar SHIB bulunduğunu gösteriyor.

SHIB Boğa Koşusuna mı Hazırlanıyor?

Kripto para piyasasındaki boğa koşusuyla birlikte Shiba Inu (SHIB) de yükselişe geçti. “Dogecoin Katili” lakabıyla piyasaya sürülen SHIB, son iki haftalık zaman diliminde neredeyse %30 oranında değer kazandı. Bazı zincir üstü ölçümler SHIB’deki yükseliş trendinin devam edeceğine işaret ediyor.

CryptoQuant verilerine göre son 24 saatlik zaman diliminde borsalardan çekilen SHIB miktarı önemli ölçüde arttı. Kullanıcıların SHIB’lerini merkezi platformlardan gözetimsiz cüzdanlarına çekmesi, SHIB’deki satış baskısının azaltacağından yükseliş işareti olarak yorumlanabilir.

SHIB’deki yükselişi tetikleyebilecek bir diğer faktör de son dönemde memecoin’lerde yaşanan canlanma. Dogecoin (DOGE), Pepe Coin (PEPE), Floki Inu (FLOKI) ve Bonk Inu (BONK) gibi popüler memecoin’ler, son dönemde kayda değer yükselişler yaşadı.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Solana tabanlı memecoin BONK, 500 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı, bu süreçte BONK fiyatı da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.