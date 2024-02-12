Bir yatırımcı, ERC-404 token standardıyla geliştirilmiş bir kripto parayı kâr fırsatı olarak değerlendirdi.

Yatırımcı, yaklaşık 2.500 dolar değerindeki 1 ETH’lik yatırımıyla 11saat içerisinde 59.000 dolar kâr etti.

Yatırımcı bunu MINER adlı bir ERC-404 token’ını kullanarak ve yüksek gas ücreti ödenen stratejik işlemler yaparak gerçekleştirdi.

İşte Yatırımcının Kazançlı Stratejisi

Lookonchain Analytics, X’te yatırımcının stratejisini paylaştı. Popüler kripto para borsası Binance’ten 1 ETH çekmek ile başlayan yatırımcı, 0,065 ETH’yi (172 dolar) 1.073 adet MINER satın almak için harcadı.

Yatırım düşük olsa da kullanıcı, işlemi gerçekleştirmek için 0,802 ETH gas ücretini stratejik amaçlar doğrultusunda ödedi. Söz konusu ETH’nin değeri 2 bin doları geçiyor.

Starting with only 1 $ETH($2,507), this smart trader made $59K in 11 hours! His secret to making money is buying and selling the #ERC404 token $MINER using high gas! He withdrew 1 $ETH ($2,507) from #Binance and successfully spent 0.065 $ETH($163) to buy 1073 $MINER at a very… pic.twitter.com/GQDiKupFee — Lookonchain (@lookonchain) February 12, 2024

Daha sonra 722 MINER’ı 19,11 ETH karşılığında hızla satan yatırımcı, bu işlem için de yaklaşık 1.300 dolar değerinde 0,5 ETH gas ücreti ödedi.

Yatırımcının elinde hala 350 MINER bulunuyor. Bu kripto paraların değeri 15 bin doları geçiyor. Önceki işlemlerden elde ettiği kâr da hesaba eklenince, yatırımcının kazandığı toplam miktar 59 bin doları buluyor.

DeFrogs 2 günde 166 Bin Dolar Kazandırdı

ERC-404 token’lar ilk kez bir yatırımcıya kâr ettirmiyor. Kimliği açıklanmayan bir yatırımcı, geçtiğimiz hafta DeFrogs token’ları kullanarak iki günde 166 bin dolar kazandı.

In just 2 days, this trader made $166K with only 0.26 $ETH($613)! This trader spent only 0.08 $ETH($190) to buy 100 #DEFROGS using a high gas of 0.178 $ETH($423), then sold 60 #DEFROGS for 27.8 $ETH ($67K). He currently has 40 #DEFROGS($100K) left, the total profit is ~166K! pic.twitter.com/g0VtlKoKGM — Lookonchain (@lookonchain) February 8, 2024

Söz konusu yatırımcı, önce 0,08 dolar ödeyerek 100 DEFROGS satın aldı, işlem ücreti olarak da 0,178 ETH (yaklaşık 420 dolar) ödedi.

Token fiyatının ilerleyen günlerde yükselmesiyle harekete geçen yatırımcı, 60 DEFROGS’u 27,8 ETH (67 bin dolar) karşılığında sattı. PEPE’ten ilham alan bir memecoin olan DeFrogs, ERC-404 standardıyla geliştirildi ve 7 Şubat’ta piyasaya sürüldü.

İki yatırımcının gösterdiği başarı, ERC-404 token’ların kripto para ekosistemindeki artan etkisini ortaya koyuyor.