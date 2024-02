Bir yatırımcı, ERC-404 token standardıyla geliştirilmiş bir kripto parayı kâr fırsatı olarak değerlendirdi.

Yatırımcı, yaklaşık 2.500 dolar değerindeki 1 ETH’lik yatırımıyla 11saat içerisinde 59.000 dolar kâr etti.

Yatırımcı bunu MINER adlı bir ERC-404 token’ını kullanarak ve yüksek gas ücreti ödenen stratejik işlemler yaparak gerçekleştirdi.

Lookonchain Analytics, X’te yatırımcının stratejisini paylaştı. Popüler kripto para borsası Binance’ten 1 ETH çekmek ile başlayan yatırımcı, 0,065 ETH’yi (172 dolar) 1.073 adet MINER satın almak için harcadı.

Yatırım düşük olsa da kullanıcı, işlemi gerçekleştirmek için 0,802 ETH gas ücretini stratejik amaçlar doğrultusunda ödedi. Söz konusu ETH’nin değeri 2 bin doları geçiyor.

Starting with only 1 $ETH($2,507), this smart trader made $59K in 11 hours!

His secret to making money is buying and selling the #ERC404 token $MINER using high gas!

He withdrew 1 $ETH ($2,507) from #Binance and successfully spent 0.065 $ETH($163) to buy 1073 $MINER at a very… pic.twitter.com/GQDiKupFee

— Lookonchain (@lookonchain) February 12, 2024