ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), CoinShares tarafından sunulan spot tabanlı XRP ETF başvurusu hakkında kararını bir kez daha erteledi.

Başvuru Süreci Ne Zaman Başladı?

Jersey merkezli dijital varlık yatırım firması CoinShares, Ocak ayında S-1 formunu SEC’e sundu. Şubat başında ise bu ETF’nin Nasdaq borsasında işlem görmesi için resmî başvuru yapıldığını duyurdu. Başvurunun SEC tarafından resmî olarak tanınmasıyla birlikte 240 günlük değerlendirme süreci başladı.

Bu Erteleme Ne Anlama Geliyor?

Bu gecikme, SEC’in XRP ETF’ini reddedeceği anlamına gelmiyor. Bloomberg’e göre SEC, çoğu ETF dosyasını değerlendirmek için maksimum süre olan 240 günü kullanıyor. Erken onaylama nadir görülen bir durum; hatta mevcut kripto dostu yönetim altında bile bu pek beklenmiyor.

XRP Topluluğu Ne Beklemeli?

Spot XRP ETF’leri için nihai kararlar, 2025 yılının Ekim ayının sonlarında açıklanacak. Bu da XRP ETF’lerinin yılın son çeyreğinde (Q4) onaylanabileceği anlamına geliyor. Ancak 2025 yılının Temmuz ayında erken bir onay ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Temmuz ayında erken bir onay ihtimali de tamamen dışlanmış değil.

Kripto tahmin platformu Polymarket kullanıcılarına göre, SEC’in bu yıl içinde spot XRP ETF’lerini onaylaması hâlâ yüksek olasılık.

Vadeli İşlem Tabanlı XRP ETF Başladı

Bu arada Volatility Shares tarafından sunulan vadeli işlem tabanlı bir XRP ETF, bu hafta başında piyasaya sürüldü.

Yani spot ürünlerde belirsizlik sürse de, XRP tabanlı ETF piyasası sessiz sedasız genişlemeye devam ediyor.