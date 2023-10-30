Ripple’ın eski CTO’sunun USB belleğinde 238 milyon dolarlık Bitcoin var ve bu cüzdanının şifresini unutmuş durumda. Ripple eski CTO’sunun Bitcoin’lerini kurtarabilmek için yalnızca iki deneme hakkı kaldı.

Geride bıraktığımız Eylül ayında beyaz şapkalı hackerlardan oluşan bir startup laboratuvarı, WIRED Magazine’e bir kanıt göndererek içerisinde 7.002 BTC bulunan IronKey S200 USB belleğin şifresini kırabileceklerini iddia etti.

Ancak şaşırtıcı bir şekilde Ripple eski CTO’su Stefan Thomas, Unciphered adlı bu laboratuvarın teklifini reddetti.

İçerisinde Milyonlarca Dolarlık BTC Bulunan USB

Stefan Thomas konuyla ilgili olarak WIRED Magazine’e açıklamalarda bulundu. Thomas, Bitcoin’leri kurtarması için halihazırda başka bir ekiple çalıştığını ifade etti. Bu nedenle Stefan Thomas yeni bir ekibi işe almadan önce şu anki ekibe şans tanımak istiyor. Stefan Thomas eğer halihazırda çalıştığı ekip sorunu çözemezse Unciphered adlı laboratuvarı işe alabileceğini belirtti.

IronKey S200’ü kırmayı başaran Unciphered ise yöntemini açıklamadı ancak 3 parola ifadesi üretmeyi başardıklarını bildirdi. Unciphered, bu üç ifadeyi üretmek akıllı bilgisayarlar aracılığıyla 200 trilyon deneme yaptıklarını ifade etti. Bu da süper bilgisayar olarak tanımlanan kuantum bilgisayarların kripto para birimlerini çökertmek için kullanılabileceğini gösteren ürpertici bir ön gösterim olarak yorumlanabilir.

Kripto Paraların Getirdiği Bazı Riskler

Kripto paralar, paranın sahipliğini yeniden kullanıcısına veren devrimsel bir teknoloji. Ancak bu bazı kritik riskleri de beraberinde getiriyor. 2011 yılından bu yana 7.002 BTC’si bir USB belleğin içerisinde hapsolan Stefan Thomas, kripto paralarla birlikte ortaya çıkan “kendi bankanız olun” söylemini şu sözlerle eleştirdi:

Kendi bankanız olma fikri. Şöyle söyleyeyim: Kendi ayakkabınızı kendiniz mi yapıyorsunuz? Bankaların hayatımızda olma nedeni, bankaların üstesinden geldiği tüm bu işlemlerle uğraşmak istememizden kaynaklanıyor.