Kısa süre önce bir yatırımcı, Cat in a Dogs World (MEW) ile yaptığı ticarette 1,52 milyon dolar net kâr elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Memecoin’ler, yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle önemli kâr fırsatları sunarken ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Bu nedenle yatırımcıların memecoin’lere yatırım yaparken dikkatli olmaları gerekiyor.

Büyük Yatırım, Büyük Getiri

Temmuz ayında, bir kripto balinası yaklaşık 2,42 milyon dolar karşılığında 416,8 milyon MEW token satın aldı. Lookonchain verilerine göre, yatırımcı bu token’leri yakın zamanda 3,94 milyon dolar değerinde 16.270 SOL karşılığında satarak 6.270 SOL (1,52 milyon dolar) kâr elde etti.

2024 yılının Mart ayında piyasaya sürülen kedi temalı memecoin MEW kısa süre içerisinde en büyük memecoin projelerinden biri olmayı başardı. Söz konusu tatırımcının alım yaptığı dönemde MEW’nin fiyatı 0,003 dolar civarındayken, şu anda bu değer 0,009 dolara ulaştı. Bu, Temmuz ayından bu yana yaklaşık %200’lük bir artış anlamına geliyor.

Bu yatırım, sosyal medya platformu X kullanıcıları arasında karışık tepkilere yol açtı. Bazıları bu kârlı ticareti överken, diğerleri ise balinanın mevcut boğa piyasasında biraz daha bekleyerek daha büyük kâr elde edebileceğini öne sürdü.

CHILLGUY ile Rekor Kâr

Başka bir yatırımcı ise CHILLGUY adlı memecoin’e yaptığı 158 dolarlık yatırımı 5,6 milyon dolara dönüştürdü. Kasım ortasında piyasaya sürülen CHILLGUY, ilk olarak 0,007 dolardan işlem görüyordu. Büyük borsalarda listelenen ve kısa sürede %6.000’den fazla değer kazanan token, şu anda 0,45 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Memecoin’lerdeki Riskler

Memecoin yatırımlarından elde edilen bu tür yüksek kârlar dikkat çekici olsa da, piyasanın son derece riskli olduğu unutulmamalı. Çoğu memecoin, temel bir değere veya kullanım amacına sahip değil ve fiyatları kısa sürede sert düşüşler yaşayabilir.

Bu nedenle memecoin’lere yatırım yaparken sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla işlem yapmak ve alım satıma başlamadan önce kapsamlı bir şekilde araştırma yapmak fayda sağlayabilir.

Memecoin’lerle büyük kazançlar mümkün olsa da, yatırımcıların yüksek fiyat dalgalanmalarının yol açtığı risklere karşı dikkatli olması gerekiyor.