Kısa süre önce bir yatırımcı, Cat in a Dogs World (MEW) ile yaptığı ticarette 1,52 milyon dolar net kâr elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Memecoin’ler, yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle önemli kâr fırsatları sunarken ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Bu nedenle yatırımcıların memecoin’lere yatırım yaparken dikkatli olmaları gerekiyor.

Temmuz ayında, bir kripto balinası yaklaşık 2,42 milyon dolar karşılığında 416,8 milyon MEW token satın aldı. Lookonchain verilerine göre, yatırımcı bu token’leri yakın zamanda 3,94 milyon dolar değerinde 16.270 SOL karşılığında satarak 6.270 SOL (1,52 milyon dolar) kâr elde etti.

A whale sold all 416.8M $MEW for 16,270 $SOL($3.94M), making a profit of 6,270 $SOL ($1.52M).

This whale had previously spent 10,000 $SOL($2.42M) to buy 416.8M $MEW on July 15, using the DCA strategy.https://t.co/BQRlAnX1aj pic.twitter.com/biVxQndXdi

— Lookonchain (@lookonchain) November 29, 2024