Starknet airdrop, uzun bekleyişin ardından 20 Şubat’ta gerçekleşti. Ancak airdrop’a Sybil saldırısı gölge düşürdü.

Ethereum ölçeklenme çözümü Starknet, ağın yönetişim token’ı STRK’yi dün airdrop yoluyla piyasaya sürdü. Kripto para, borsalarda da işlem görmeye başladı.

Airdrop’a Starknet kullanıcıları ve topluluk üyeleri, Ethereum geliştiricileri, ETH staker’ları ve açık kaynak geliştiriciler gibi çok çeşitli gruplar katıldı. Toplamda 700 milyondan fazla STRK dağıtıldı.

Bir kullanıcı ise airdrop’u kendi lehine çevirdi.

Binlerce Cüzdandan STRK Topladı

Airdrop kampanyalarında adil bir dağıtım olması için her katılımcıya bir cüzdan ile katılma hakkı veriliyor, katılımcı sayısı da sınırlandırılıyor. Projeler bu doğrultuda kimlik tespiti gibi önlemler alıyor.

Bir Starknet kullanıcısı, alınan tüm önlemleri atlatarak airdrop’a tam 1.361 adet cüzdan adresiyle katıldı. Bu adreslere toplamda 1.432.800 STRK yatırıldı. Söz konusu STRK’lerin değeri, güncel kur ile 3 milyon dolara yaklaşıyor.

Aynı kullanıcı daha sonra topladığı tüm STRK’leri “0x027c…9078” adresli cüzdanda topladı.

STRK, Starknet ekosisteminin yönetişim token’ı olarak piyasaya sürüldü. Yani STRK sahipleri, ekosisteme sunulan tekliflerde sahip oldukları token oranında oy kullanma hakkı elde ediyor.

Sybil saldırısı, blockchain ağında her biri tekil kullanıcı gibi gözüken sahte kimlikler oluşturarak manipüle etmeyi ifade ediyor. Saldırıyı düzenleyen aktör, aslında olması gerekenden daha fazla söz hakkına sahip olarak, kendi lehine olacak şekilde oy kullanabiliyor. Starknet airdrop’a katılan söz konusu aktör de böyle bir avantaj elde etti.

Yaşanan bu hayret verici durum, airdrop kampanyalarında çok daha sıkı önlemlere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.