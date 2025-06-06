Bitcoin (BTC) fiyatı bir günde yaklaşık 5 bin dolar değer kaybederek 100.000 dolar bandına gerilerken borsalardan tek bir günde 22.500 BTC’lik devasa para çekme işlemleri gerçekleştirildi. Bu, satış baskısını azaltırken balinaların birikim eğilimine işaret ediyor.

Haziran ayının başında gerçekleşen bu büyük çıkış, Bitcoin’in 100.000 doların altına gerilemesinin ardından gerçekleşti. Bitcoin fiyatı sonrasında hızla toparlanarak 103.500 dolar bandında dengelendi.

Veriler bu çıkışların bireysel yatırımcılardan değil, ETF sağlayıcıları, saklama hizmeti sunan kurumlar ve OTC sağlayıcılarından kaynaklandığını gösteriyor. Bu tür gruplar genellikle piyasada çok fazla karmaşa yaratmadan uzun vadeli stratejilerle hareket ediyor.

CryptoQuant’a Göre “Durgunluk” Değil “Birikim” Dönemi

Kripto para analitik platformu CryptoQuant tarafından yapılan açıklamada söz konusu gelişmelerin “durgunluk” değil yükselişe zemin hazırlayan “birikim” dönemi olduğu belirtiliyor. Borsalardaki rezervlerin azalmasıyla satış baskısı zayıflıyor. Tarihsel veriler, bu tür gelişmelerin gecikmeli de olsa yukarı yönlü sert fiyat hareketliliklerine yol açtığını gösteriyor.

“Panik yapmaya gerek yok. Grafikler hâlâ Bitcoin’e olan güvenin sürdüğünü gösteriyor. Fiyat hemen patlamayabilir ama bu bir bekleme aşaması olabilir. Satış baskısı azaldıkça fırsatlar daha net ortaya çıkacak.”

Yaz Aylarında Yatay Hareketlilik Devam Edebilir

Yatırımcı ilgisinin ETF akışlarına odaklandığı bu dönemde, Matrixport verileri ise piyasanın bir konsolidasyon sürecine girebileceği yönünde sinyaller veriyor. Özellikle:

ABD’de ISM Hizmet PMI verileri, Temmuz 2024’ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş durumda.

Zayıf gelen imalat verileriyle birleşince bu tablo, ekonomik yavaşlamaya işaret ediyor.

Trump’ın gümrük vergisi politikaları, Fed’in faiz indirme konusundaki tereddütleri ve süregelen enflasyon endişeleri, önümüzdeki aylarda kripto piyasası üzerinde baskı oluşturabilir.

Matrixport’un analizine göre, Bitcoin fiyatı 96.719 doların üzerinde kaldığı sürece teknik olarak yükseliş trendinde. Ancak bu seviye şu anda tehlikede. Tahvil getirilerinin yatay seyretmesi ve doların zayıf görünümü nedeniyle Fed’in agresif bir adım atması pek olası görünmüyor.