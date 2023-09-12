Her ne kadar BTC fiyatı düşüş trendinde olsa da Bitcoin kullanıcılarının sayısı giderek artıyor. Uzun vadeli yatırımcıların sayısındaki artış, aynı zamanda Bitcoin ağına olan ilgi ve güvenin de arttığını gösteriyor.

Kripto para analitik şirketi Glassnode’a göre 9 Eylül 2023’te 717.331 yeni Bitcoin ($BTC) adresi oluşturularak son beş yılın en yüksek sayısına ulaşıldı. Yeni Bitcoin cüzdan adreslerinin sayısındaki bu artış, Bitcoin’e yönelik ilginin ve ekosisteme katılımın arttığının en net örneği. Kripto para analisti ali_charts da bu artışı doğruladı.

#Bitcoin | On September 9, a whopping 717,331 new $BTC addresses were created – the highest in 5 years! Only once before, on December 14, 2017, did we see a larger surge with 800,180 new #BTC addresses. History in the making! pic.twitter.com/GLgymql9vL — Ali (@ali_charts) September 10, 2023

Bitcoin’de yeni cüzdan adreslerinin sayısında son olarak 14 Aralık 2017 tarihinde bu denli yüksek bir artış yaşanmıştı. O dönemde boğa sezonunun da etkisiyle Bitcoin’de bir günde 800.180 yeni BTC adresi üretilmişti.

Bitcoin’de 9 Eylül 2023’te yaşanan artış Kripto Varlık Raporlama Çerçevesinin (CARF) derhal uygulanması ve Ortak Raporlama Standardında (CRS) yapılan değişiklikleri desteklemek için gerçekleştirilen G20 zirvesinden kaynaklanıyor olabilir.

OECD ülkeleri taradından 2022 yılının Ekim ayında tanıtılan CARF, borsalar arasında küresel olarak kripto işlemlerinde şeffaflığı artırmayı amaçlıyor. CARF çerçevesiyle birlikte düzenlenmemiş kripto para platformlarındaki işlemler de dahil olmak üzere ülkeler arasında otomatik bilgi paylaşımının mümkün kılınması hedefleniyor.

8 Eylül 2023 tarihinde Bitcoin (BTC) 26.000 dolar bandında işlem görürken yeni oluşturulan Bitcoin adreslerinin sayısı 527.000’le yılın en yüksek seviyesine yaklaşmıştı.

Şu anda Bitcoin’in günlük grafiğinde olası bir death cross (ölüm kesişimi) oluştuğu görülüyor. Bu nedenle BTC fiyatının 25.200 dolar bandının altına gerilemesi, lider kripto para biriminde yeni bir fiyat düzeltmesini başlatabilir.

Kısa bir süre önce G20 ülkelerinin önümüzdeki beş ila altı ay içinde kripto paralar için yeni bir düzenleyici çerçeve oluşturma hazırlığında olduğu için balinaların ve perakende yatırımcıların lider kripto para birimine yönelik ilgisinin arttığına ve 50 milyon cüzdan adresinin BTC tuttuğuna dair haberler medyaya yansımıştı.