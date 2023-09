Her ne kadar BTC fiyatı düşüş trendinde olsa da Bitcoin kullanıcılarının sayısı giderek artıyor. Uzun vadeli yatırımcıların sayısındaki artış, aynı zamanda Bitcoin ağına olan ilgi ve güvenin de arttığını gösteriyor.

Kripto para analitik şirketi Glassnode’a göre 9 Eylül 2023’te 717.331 yeni Bitcoin ($BTC) adresi oluşturularak son beş yılın en yüksek sayısına ulaşıldı. Yeni Bitcoin cüzdan adreslerinin sayısındaki bu artış, Bitcoin’e yönelik ilginin ve ekosisteme katılımın arttığının en net örneği. Kripto para analisti ali_charts da bu artışı doğruladı.

