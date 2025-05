Blokzincir tabanlı oyun Mines of Dalarnia’nın yerel kripto varlığı DAR, Coinbase’in delist kararının hemen öncesinde olağanüstü bir fiyat artışı yaşadı.

CoinGecko verilerine göre token, 15 Mayıs sabahı Asya saat diliminde yüzde 690’a yakın değer kazanarak 0,48 dolara kadar yükseldi. Daha sonra 0,39 dolar seviyelerine geriledi.

Fiyat artışıyla birlikte işlem hacminde de dikkat çekici bir patlama yaşandı. Günlük hacim, önceki güne kıyasla yüzde 14.600 artarak 64 milyon doları aştı. Uzmanlara göre bu yükseliş, yatırımcıların fırsatı kaçırma korkusuyla (FOMO) alıma yönelmesiyle gerçekleşti.

Coinbase, DAR ile birlikte toplam 5 token’ı 16 Mayıs saat 17.00’de platformdan kaldıracağını duyurdu. Açıklamada, token’ın artık listeleme standartlarını karşılamadığı belirtildi. Gerekçe olarak ise yeni bir sürümün piyasaya sürülmesi gösterildi. Kullanıcılara, işlem durdurulmadan önce token’larını satmaları ya da dışarı aktarmaları tavsiye edildi.

We regularly monitor the assets on our exchange to ensure they meet our listing standards. Based on recent reviews, we will suspend trading for Galxe (GAL), Litentry (LIT), Mines of Dalarnia (DAR), Orion Protocol (ORN), & PARSIQ (PRQ), on May 16, 2025, on or around 2 PM ET.

— Coinbase Assets 🛡️ (@CoinbaseAssets) May 2, 2025