Blokzincir tabanlı oyun Mines of Dalarnia’nın yerel kripto varlığı DAR, Coinbase’in delist kararının hemen öncesinde olağanüstü bir fiyat artışı yaşadı.

CoinGecko verilerine göre token, 15 Mayıs sabahı Asya saat diliminde yüzde 690’a yakın değer kazanarak 0,48 dolara kadar yükseldi. Daha sonra 0,39 dolar seviyelerine geriledi.

Fiyat artışıyla birlikte işlem hacminde de dikkat çekici bir patlama yaşandı. Günlük hacim, önceki güne kıyasla yüzde 14.600 artarak 64 milyon doları aştı. Uzmanlara göre bu yükseliş, yatırımcıların fırsatı kaçırma korkusuyla (FOMO) alıma yönelmesiyle gerçekleşti.

Coinbase Delist Kararını Açıkladı

Coinbase, DAR ile birlikte toplam 5 token’ı 16 Mayıs saat 17.00’de platformdan kaldıracağını duyurdu. Açıklamada, token’ın artık listeleme standartlarını karşılamadığı belirtildi. Gerekçe olarak ise yeni bir sürümün piyasaya sürülmesi gösterildi. Kullanıcılara, işlem durdurulmadan önce token’larını satmaları ya da dışarı aktarmaları tavsiye edildi.

We regularly monitor the assets on our exchange to ensure they meet our listing standards. Based on recent reviews, we will suspend trading for Galxe (GAL), Litentry (LIT), Mines of Dalarnia (DAR), Orion Protocol (ORN), & PARSIQ (PRQ), on May 16, 2025, on or around 2 PM ET. — Coinbase Assets 🛡️ (@CoinbaseAssets) May 2, 2025

Fiyat Artışı Organize Alım mı?

Topluluk içinde bazı kullanıcılar, fiyatın organize alımlar yoluyla kasıtlı olarak yükseltilmiş olabileceğini ve daha fazla yatırımcıyı çekip karla çıkış yapılmak istendiğini düşünüyor. Aynı dönemde Google aramalarında DAR kelimesine yönelik ciddi bir artış kaydedildi. Bu durum, bireysel yatırımcı ilgisinin fiyatı daha da yukarı taşıdığını gösteriyor.

Öte yandan Coinbase’in 2 Mayıs’tan bu yana DAR işlemlerini yalnızca limit emir modunda tutması da fiyat dalgalanmasını tetikleyen bir başka etken olarak öne çıkıyor. Market emirlerinin devre dışı bırakıldığı bu modda likidite düşüyor; dolayısıyla küçük alımlar bile fiyat üzerinde büyük etkiler yaratabiliyor.

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DAR’dan “D” Token’a Geçiş

Mines of Dalarnia, oyuncuların maden kazdığı, kaynak topladığı ve düşmanlarla mücadele ettiği bir blokzincir tabanlı oyun olarak biliniyor. İlk olarak Chromia ağı üzerinde geliştirilen oyun, Ocak 2024’te DAR Open Network adıyla yeniden markalandı. Bu dönüşümle platform, yalnızca bir oyun projesi olmaktan çıkarak çoklu oyunları, yapay zekâ entegrasyonunu ve zincirler arası özellikleri barındıran kapsamlı bir Web3 ağına dönüştü.

Yenilenen yapı doğrultusunda, eski DAR token yerine D token kullanıma sunuldu. Yeni token, yönetişimden stake’e, yapay zekâ etkileşimlerinden çoklu zincir desteğine kadar daha geniş işlevler sağlıyor.

Geçiş için hazırlanan portal 20 Aralık 2024’te aktif hale getirildi ve 20 Aralık 2025’e kadar açık kalacak. Binance, KuCoin, MEXC, Gate.io, BitMart ve Binance.US gibi büyük borsalar dönüşümü destekliyor ve işlem çiftlerini güncelledi.

Ana Ağ ve Yeni Oyun Yolda

DAR Open Network’ün ana ağına geçiş 1 Temmuz’da gerçekleşecek. Aynı gün, platformun yeni amiral oyunu Dalarnia Legends da resmi olarak kullanıma sunulacak