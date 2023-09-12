Bir airdrop avcısı, zincir üzerindeki faaliyetlerini gizlemek için 21.000’den fazla Sybil cüzdan oluşturdu.

Kimliği belirsiz bir airdrop avcısı, airdrop’a hak kazanmak için 21.877 Sybil cüzdanı, kendi token’ini ve hatta kendi merkezsiz borsasını (DEX) oluşturdu.

DeFi Analisti Sahte Zincir Üstü İşlemleri Açığa Çıkardı

Olayı ortaya çıkaran DeFi analisti @lingland09, airdrop avcısının 21.000’i aşkın cüzdanının her birine küçük miktarlarda ETH gönderdiğini ardından Gemstone (GEM) olarak adlandırılan açık kaynak kodlu olmayan bir token için akıllı bir sözleşme dağıttığını tespit etti.

Dolandırıcı GEM token’ini piyasaya sürdükten sonra kendi merkezsiz borsasını (DEX) oluşturdu ve zincir üstü aktivitesini gerçek işlemler gibi göstermek için cüzdanları arasında zamana yayarak planlı işlemler gerçekleştirdi. Airdrop avcısı, katman-2 projelerinin davranışını taklit etmek için işlemlerini günlere, haftalara ve aylara dağıttı.

Airdrop avcısı, merkezsiz borsasını başlattıktan sonra GEM token için 80 ETH’lik likidite ekledi. Böylelikle token’inin değerini yapay bir şekilde şişirdi. @lingland09 konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ardından 21877 cüzdandan talep ettiği $GEM tokenlerini GEM/ETH işlem çiftinde takas etti ve 0,6- 0,7 eth değerinde kar elde etti.

Airdrop avcısı fiyat kaymalarından (slippage) en az derecede etkilenmek için aynı likiditeyi tekrar tekrar kullandı. Sonuç olarak airdrop avcısı minimum bakiyeyle zkSync ağında ciddi miktarda işlemlerini gerçekleştirdi.

DeFi analisti @lingland09, söz konusu airdrop avcısının işlem yapmak için bir alım-satım botu oluşturduğunu ve böylelikle zkSync ağında her biri 10.000 dolar değerinde 10 farklı işlem gerçekleştirdiğini bildirdi. Analist, bu işlemlerin yapıldığı cüzdan adreslerinin yalnızca bir kısmının izini sürebildi. @lingland09 şu ifadeleri kullandı:

Zkscan Explorer her sözleşme için yalnızca bin sayfalık geçmişi destekliyor. Bu nedenle, bu kişinin operasyonuna bağlı yalnızca 10 bin cüzdanın izini sürebildim.

Ancak @the_matter_labs, GEM token sözleşmesine bağlı 21.877 sahte Sybil cüzdan adresinin tamamını tespit etmeyi başardı.

zkSync Airdrop’u için 21.877 Cüzdan Açtı

Her ne kadar söz konusu airdrop avcısının bu denli yüksek miktardaki cüzdanı açma nedeni tam olarak bilinmese de DeFi analisti bu cüzdanların zkSync Era ağında sahte işlemlerle olası bir airdrop için hazırlık için açıldığını tahmin ediyor.

Airdrop’lar son dönemde kripto para sektöründe yaygın bir pazarlama taktiği. Bu nedenle saldırganlar, airdrop’lardan astronomik miktarda gelir elde etmek için sahte hesaplar oluşturarak, airdrop kriterlerini karşılamak için işlemler gerçekleştiriyor.

Sybil Attack (Sybil Saldırısı) Nedir?

Son dönemde airdrop’ların kripto para topluluğunun gündeminde önemli bir yer edinmesiyle dolandırıcılar ve saldırganlar bu tür pazarlama taktiğinden gelir elde etmenin bir yolunu buldu. Sybil Attack olarak da bilinen Sybil Saldırısı, saldırganların. airdrop’lardan faydalanmak amacıyla gerçek kullanıcı gibi davranan birden fazla sahte hesap oluşturmasıyla gerçekleştirilir.