Binance, Aralık ayı ortasında BUSD ürünleri için desteğini sonlandıracak.

Özet:

Binance, 15 Aralık 2023’ten itibaren BUSD ürünleri için desteği durduracak. Kullanıcıların BUSD bakiyeleri 1:1 oranında FCUSD’ye dönüştürülecek.

BUSD desteğinin sonlandırılmasıyla birlikte XRP/BUSD ve BTC/BUSD dahil olmak üzere önemli işlem çiftleri de Binance borsasından delist edilecek.

Binance kısa bir süre önce de düşük işlem hacmi gibi gbi çeşitli faktörler nedeniyle BitShares, PERL.eco, Tornado Cash ve Waltonchain’i 7 Aralık tarihinde platformundan delist edeceğini duyurmuştu.

Binance BUSD Desteğini Sonlandırıyor

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 15 Aralık 2023 tarihinde BUSD ürünlerini platformundan delist edeceğini açıkladı. Bununla birlikte Binance BUSD’nin her zaman ABD dolarına 1:1 oranda eşit olacağını ce 2024 yılının Şubat ayına kadar Paxos tarafından destekleneceğini açıkladı.

Binance, kullanıcılarının 15 Aralık 2023 tarihinden önce BUSD bakiyelerini platformdan çekmeye ve başka varlıklara dönüştürmeye teşvik etti. Bununla birlikte Binance, kullanıcılarının BUSD bakiyelerinin sıfır işlem ücretiyle FDUSD’ye dönüştürmelerine olanak sağlıyor. Japonya, Fransa, İtalya, Polonya ve Kazakistan’daki Binance kullanıcıları ise bu değişikliklerden etkilenmeyecek.

BUSD desteğinin sonlandırılmasının ardından XRP/BUSD, ADA/BUSD, SHIB/BUSD, BTC/BUSD, ETH/BUSD, DOT/BUSD gibi çeşitli işlem çiftleri platformdan delist edilecek.

Binance’in Önceki Delist Hamleleri

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Binance 7 Aralık’ta BitShares (BTS), PERL.eco (PERL), Tornado Cash (TORN) ve Waltonchain’i (WTC) platformundan delist edeceğini açıkladı. Binance bu hamlesine gerekçe olarak düşük aktivite ve etik olmayan davranış gibi piyasa performanslarını etkileyen faktörleri gösterdi.

Binance’in delist açıklamasının ardından bir haftalık süreçte TORN %50,PERL %70 oranında değer kaybetti.