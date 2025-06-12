XRP çekim işlemlerinin Binance tarafından durdurulduğuna dair sosyal medyada paylaşılan iddialar, kısa sürede kripto topluluğunda yankı buldu. Ancak platform, ortaya atılan söylentileri net bir dille yalanladı.

İddialar, X platformunda (eski adıyla Twitter) bazı kullanıcıların XRP çekimi sırasında “Ripple ağı şu anda askıda” uyarısıyla karşılaştıklarını öne sürmesiyle başladı. Paylaşımlar arasında ekran görüntüleri de yer aldı. Bu durum, 2024 sonunda fiyat dalgalanmaları nedeniyle yaşanan kısa süreli çekim durdurma olayını hatırlattı ve borsaya yönelik güvensizlik yorumlarını beraberinde getirdi.

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Binance sözcüsü yaptığı açıklamada, “XRP çekim işlemleri tamamen normal şekilde işliyor. Herhangi bir kesinti ya da duraklama söz konusu değil.” diyerek söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Söz konusu paylaşımlar kripto yatırımcıları arasında yeniden “Cüzdan anahtarı senin değilse kripton da senin değildir” tartışmalarını gündeme getirdi. Merkezi borsalara duyulan güven, bir kez daha sorgulanmaya başlandı.

Şu ana kadar XRP çekim işlemlerinde herhangi bir teknik problem yaşanmadığı bildirildi. Binance’in açıklaması, hem platform kullanıcılarını hem de genel kripto kamuoyunu rahatlatmış görünüyor.