Binance kısa bir süre önce yaptığı açıklamada SHIB/FDUSD, SAND/ FDUSD ve IOTA/TRY de olmak üzere 6 spot işlem çiftini listelediğini duyurdu.

Özet:

Binance kısa bir süre önce yaptığı açıklamada SHIB/FDUSD ve IOTA/TRY gibi 6 yeni işlem çiftini listelediğini duyurdu. Binance ayrıca bir sonraki bildirime kadar FDUSD paritelerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti kampanyasını başlattığını duyurdu.

Binance’in bu açıklamasının ardından Shiba Inu (SHIB) ve IOTA gibi bazı dijital varlıklarda kayda değer yükselişler kaydetti. Bu süreçte SHIB 24 saat içinde %7’nin üzerinde, IOTA ise %15’in üzerinde yükseldi.

Binance’in listelediği TRY paritelerinin sayısını arttırması, Türk yatırımcıların kripto para piyasasına yönelik ilgisini yansıtıyor.

Binance’in kısa bir süre önce yaptığı duyuruda listeleyeceğini duyurduğu işlem çiftleri şu şekilde: SHIB/FDUSD, SAND/ FDUSD, FIDA/TRY, INJ/FDUSD, IOTA/TRY ve MEME/ETH. Binance ayrıca bu işlem çiftleri için alım satım botlarını da aktif ettiğini duyurdu. Öte yandan Binance, bir sonraki duyuruya kadar FDUSD paritesinde sıfır işlem ücreti kampanyasını açıkladı.

Binance’in yeni işlem çiftleri için yaptığı listeleme duyurusunun ardından son 24 saatlik zaman diliminde popüler memecoin Shiba Inu (SHIB) %7 ve IOTA %15 oranında değer kazandı.

Binance’in son listelediği 6 işlem çiftinden ikisini Türk Lirası pariteleri oluşturuyor. Bu da Binance’in Türk kullanıcılarına ve Türkiye pazarına verdiği önemi gösteriyor.