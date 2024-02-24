Binance FIL/USDC, HBAR/TRY, PENDLE/TRY ve WLD/USDC işlem çiftlerini spot piyasada listeledi.

Özet:

Binance, SOL, FIL ve WLD gibi popüler kripto para birimleri Türk Lirası işlem çiftlerini ve bot hizmetlerini listeledi.

Binance’in bu hamlesi doğrudan Türkiye’deki kullanıcılarını ilgilendiriyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, spot piyasasındaki Türk Lirası paritelerine yenilerini ekledi. Yapılan açıklamada FIL/USDC, HBAR/TRY, PENDLE/TRY ve WLD/USDC işlem çiftlerinin listelendiği duyuruldu.

Binance ayrıca BNB/FDUSD, DYM/USDT, ETH/FDUSD, PYTH/USDT, SOL/FDUSD, PYTH/USDT alım-satım botlarını da başlattı.

Son dönemde kaydettikleri yükselişlerle Solana (SOL), Filecoin (FIL) ve Worldcoin’in (WLD) popülaritesi önemli ölçüde arttı. Solana (SOL) son bir yıllık süreçte yaklaşık %1.000 oranında değer kazanarak 100 doların üzerine yükseldi.

FIL ve WLD ise son haftaların en iyi performans gösteren kripto para projeleri arasında yer alıyor. FIL aylık bazda %60 oranında değer kazanırken WLD ise iki haftalık süreçte %230 oranında değer kazandı.

Binance’in son listelemesinde tamamen Türk Lirası paritelerine odaklanması, borsanın Türk kullanıcılarına verdiği önemi gösteriyor. Türkiye’de dört nala giden enflasyon nedeniyle son yıllarda ülkedeki kripto para yatırımcılarının sayısı kayda değer oranda arttı.

CryptoPotato Türkiye olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Bitcoin (BTC) günler önce Türk Lirası paritesinde tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı. Bitcoin (BTC) her ne kadar 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden uzakta olsa da Türk Lirası paritesinde gelen ATH, Türk Lirası’ndaki yüksek enflasyondan kaynaklandı.

Binance yine kısa bir süre önce yaptığı bir başka açıklamada Monero (XMR), (XMR), Aragon (ANT), Multichain (MULTI) ve Vai (VAI) gibi kripto para birimlerini platformundan kaldırdı.

Binance bu hafta başında yaptığı açıklamada ise ADA/USDC, AVAX/USDC, MATIC/USDC ve XRP/USDC’yi ve izole marjin çiftleri olarak ACM/USDT, AVAX/USDC, FIO/USDT, IQ/USDT, NEXO/USDT ve QKC/USDT listeleyeceğini bildirmişti.