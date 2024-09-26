Binance, söz konusu değişikliğin 27 Eylül’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Özet:

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Türkçe dil desteğini sonlandırıyor. Halihazırda 30 farklı dili destekleyen Binance borsası, 27 Haziran’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçerek yasalaşan kripto varlık düzenlemesine uyum sağlamak amacıyla Türkçe dil desteğini sonlandırıyor.

2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin 8. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

Yurt dışında yerleşik platformlar tarafından Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik faaliyette bulunulması ya da Kurulca yapılacak düzenlemeler kapsamında kripto varlıklara ilişkin yasaklanmış bir faaliyetin Türkiye’de yerleşik kişilere sunulması da izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı sayılır. Yurt dışında yerleşik platformlar tarafından Türkiye’de iş yeri açılması, Türkçe internet sitesi oluşturulması, sunulan kripto varlık hizmetlerine ilişkin olarak doğrudan ve/veya Türkiye’de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması durumlarından herhangi birinin varlığı hâlinde faaliyetlerin Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olduğu kabul edilir.