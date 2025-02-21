Binance TR, Türkiye’de yürürlüğe giren kripto para düzenlemeleri kapsamında para yatırma ve çekme işlemlerinde değişiklik yaptı.

Binance, Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik ve tebliğlere uyum sağlamak amacıyla değişikliklerin 25 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe gireceğini duyurdu. Binance TR kullanıcıları bu tarihten sonra kripto varlık çekme ve yatırma işlemleri sırasında alıcı veya göndericiye ilişkin ek bilgiler sağlamak zorunda olacak.

İşlem Güvenliği İçin Ek Bilgi Talebi

Belirtilen tarihten itibaren, Binance TR üzerinden herhangi bir miktarda kripto varlık çekme veya yatırma işlemi gerçekleştiren kullanıcılar, alıcı veya gönderici bilgilerini doğrulamaları için bir mesaj alacak ve işlemi tamamlamak için bu bilgileri paylaşmaları gerekecek.

Bu değişiklik yalnızca kripto para çekme ve yatırma işlemleri için geçerli olacak ve itibari para (fiat) çekim işlemlerini kapsamayacak. Binance TR platformunda gerçekleştirilen alım-satım işlemleri ise bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

Yeni Düzenleme Hangi Mevzuata Dayanıyor?

Binance TR bu adımı, Türkiye’de 25 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla attı.

Binance TR, platformun yasal mevzuata tam uyum içinde faaliyet göstermesi ve kullanıcı deneyiminin güvenli bir şekilde devam etmesi için bu düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Bilgi Paylaşılmayan İşlemler Engellenecek

Binance TR, yeni düzenlemeler gereği alıcı veya göndericiye ilişkin ek bilgilerin sağlanmaması durumunda, ilgili kripto para çekme ve yatırma işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

Bu süreçle ilgili olarak kullanıcılar, 7/24 müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilecek ve Gizlilik Bildirimi üzerinden kişisel verilerin işlenmesine dair detaylı bilgi alabilecek.

Güncellemeyle ilgili detaylar ve kullanıcıların atması gereken adımlar için Binance TR’nin resmi platformlarından yapılan duyuruların takip edilmesi tavsiye ediliyor.