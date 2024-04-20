Lider kripto para borsası Binance, önümüzdeki hafta bazı sistemsel hatalara neden olabilecek bir güncelleme gerçekleştireceğini duyurdu.

Özet:

Binance, 23 Nisan ile 24 Nisan tarihleri arasında planlı sistem yükseltmesi gerçekleştireceklerini açıkladı. Binance, bu güncellemeyle alım-satım ve kullanıcı girişi de dahil olmak üzere çeşitli hizmetlerde aksamalar yaşanabileceğini söyledi.

Sürekli olarak gelişmelere bağlı olarak güncellemeler yayınlayan Binance, son dönemlerde yeni işlem çiftleri ve ödünç verilebilir varlıklar listelediğini de duyurdu. Binance ayrıca bazı işlem çiftlerini de platformundan delist ettiğini açıkladı.

Binance’te Önümüzdeki Hafta Aksalamalar Yaşanabilir

Lider kripto para borsası Binance, 23 Nisan ile 24 Nisan tarihleri arasında bazı sorunlara yol açabilecek kapsamlı bir sistem güncellemesi gerçekleştireceklerini duyurdu. Bu planlı güncellemeyle birlikte Binance platformunun genel sistem performansının ve istikrarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Binance bu nedenle resmi web sitesinde veya mobil uygulamada kullanıcılarının bazı aksaklıklarla karşılaşabileceğine dair uyarıda bulundu. Binance cephesinden yapılan açıklamada söz konusu güncelleme nedeniyle yeni kullanıcı kayıtları, kullanıcı girişleri, alım satım hizmetleri vb. gibi hizmetlerde sorunlar yaşanabileceği bildirildi.

Binance yükseltme sırasında tüm fonların güvence altında olacağına dair güvence verdi ve yükseltme sonrasında tüm hizmetlerin yeniden başlatılacağını bildirdi.

Binance’in Son Günlerde Yaptığı Diğer Duyurular

Binance, sistem güncellemelerinin yanı sıra sürekli olarak kripto para piyasasındaki trendlere uyum sağlamak için yeni kripto paralar listeliyor ve delist ediyor.

Bu kapsamda 2024 yılı başlarında Monero (XMR), Aragon (ANT), Multichain (MULTI) ve Vai (VAI) gibi kripto para birimlerini delist eden Binance, bu süreçte Türk Lirası paritesinde birçok listeleme yaptı.

Binance ayrıca kısa süre önce borç verilebilir varlıklar alanına 18 yeni kripto para projesi ekledi. Bunlar arasında Dogwifhat (WIF) ve Pepe (PEPE) gibi popüler memecoin’ler de yer alıyor.

Son olarak Binance, ARB/USDC ve NEO/USDC sürekli sözleşmelerini 50x’e kadar kaldıraçla listelerken, FIL/USDC 75x’e kadar kaldıraçla listeledi.