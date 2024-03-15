Binance Web3 cüzdanına Jito, Jupiter ve Magic Eden gibi birçok merkeziyetsiz uygulama (dApp) eklendi.

Özet:

Binance’in Web3 cüzdanı artık Solana ağını destekliyor. Binance kullanıcıları, Solana’nın güvenlik özellikleri ve merkeziyetsiz uygulamalarına erişim sağlayabilecek.

SOL fiyatı yüzde 20’nin üzerinde değer kazanarak, son 24 saatte ciddi değer kayıpları yaşayan diğer kripto paraların arasından sıyrıldı. SOL, son iki yılın en yüksek fiyat seviyesine ulaştı.

Binance Duyurusu

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Web3 cüzdanının Solana ağıyla entegrasyonunu tamamladığını duyurdu. Entegrasyonun ardından Binance kullanıcıları, Solana ekosistemindeki token ve dApp’lere kolaylıkla erişip bunları yönetebilecek.

Cüzdana yeni eklenen merkeziyetsiz uygulamalar arasında Jito, Jupiter, Drift, Dual Finance, Magic Eden, MarginFi, Orca, PsyOptions, Raydium ve Pyth Network yer alıyor.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında kullanıma açılan Binance Web3 Wallet, çok sayıda ağ arasında binlerce kripto parayı hızlıca taşımayı ve alıp satmayı mümkün kılıyor. Ayrıca cüzdan yoluyla birçok dApp kullanılabiliyor, kripto para birikimlerinden faiz kazanılabiliyor.

Binance CEO’su Richard Teng, şöyle açıkladı:

Kullanıcılarımızın Web3 ile güvenli ve korunaklı bir ekosistemde etkileşime geçtiğinden emin olmak istiyoruz. Bu nedenle Web3 Wallet’a çok taraflı hesaplamayı (MPC) ve Binance’in güvenilir güvenlik altyapısını entegre ettik.

Binance, geçtiğimiz günlerde SOL çekimlerini “Solana ağındaki işlem hacminin artması” nedeniyle geçici bir süre durdurdu. Kesintinin 9 Mart’a kadar sürmesi planlanıyordu.

SOL Düşüş Trendini Bozdu

Solana’dan bahsedecek olursak, haftalık bazda yüzde 20’nin üzerinde değer kazanan SOL, kısa bir süreliğine 185 doların üzerine çıktı. Söz konusu seviye, son iki yılda kaydedilen en yüksek fiyatı temsil ediyor. Geçtiğimiz saatlerde hafif bir düzeltme geçiren SOL, hala 180 doların üzerinden işlem görüyor.

Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve XRP gibi diğer büyük kripto paraların çoğu düşüşte. Bir günde 200 milyar dolardan fazla değer kaybeden küresel kripto para piyasasının değeri, haber yayın saati itibarıyla 2,7 trilyon dolar ölçülüyor.

SOL’ün yakın gelecekte yükselişi sürdürüp sürdüremeyeceğini merak edenler, aşağıdaki videomuza göz atabilirler: