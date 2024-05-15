Binance’in bu güncellemesi 28 Mayıs tarihinde uygulamaya konulacak.

Özet:

Lider kripto para borsası Binance, Ripple’ın XRP’sini ve TUSD’yi marjin varlık olarak desteklemeyi durduracak. Bu kapsamda tüm kullanıcı bakiyeleri USDT’ye dönüştürülecek.

XRP fiyatı bu gelişmeye çok az tepki verdi. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,5 oranında değer kaybeden XRP, 0,4982 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Binance’in Son Güncellemesi

Binance, kullanıcılarının, çeşitli varlıkları teminat olarak kullanarak marj ticareti işlemleri gerçekleştirmesine olanak sağlayan Çoklu Varlık Modu’nda XRP ve TUSD’yi delist edeceğini açıkladı. Binance bu kapsamda XRP ve TUSD için Çoklu Varlık Modu’na para yatırma limitini ise sıfır olarak güncelledi.

Binance’in bu güncellemesi 28 Mayıs’ta uygulamaya konulacak. Kullanıcıların teminat olarak kullandığı XRP ve TUSD bakiyeleri otomatik olarak USDT’ye dönüştürülecek.

Binance, olası zararları önlemek için kullanıcılarına yeni vadeli işlem pozisyonları açmamalarını tavsiye etti ve bu kapsamda ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu olmayacağını bildirdi.

XRP fiyatı bu gelişmeye çok az tepki gösterdi. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,5 ve son bir haftalık süreçte ise %5 oranda değer kaybeden XRP, 0,4982 dolar seviyesine işlem görüyor.

Binance’in Önceki Duyuruları

Lider kripto para borsası Binance, geride bıraktığımız son birkaç hafta içerisinde birçok güncelleme yayınladı. Bu kapsamda Binance, Nisan ayında Pepe (PEPE) ve Dogwifhat (WIF) gibi 18 yeni ödünç verilebilir varlığı Binance Loans’a ekledi. Binance ayrıca 50x’e kadar kaldıraç sağlayan ARB/USDC ve NEO/USDC sürekli sözleşmelerini ve 75x’e kadar kaldıraç sağlayan FIL/USDC sürekli işlem çiftlerini listeledi.

Binance kısa bir süre önce de XRP/JPY, SHIB/JPY, ADA/JPY ve SOL/JPY işlem çiftlerini Binance Spot’ta listeledi. Öte yandan Meksikalı kullanıcıları için USDT ile MXN işlem çiftini kullanıma sundu.

Binance bu ayın başlarında Holo (HOT), Jito (JTO), Manta Network (MANTA), MANTRA (OM), NFPrompt (NFP) ve Portal’ı (PORTAL), Binance Loans platformunda ödünç verilebilir varlık olarak listelemişti.