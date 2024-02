Lider kripto para borsası Binance, 31 Ocak’ta Ripple’ın kurucu ortağı Chris Larsen’in cüzdanından çalınan 112 milyon dolarlık XRP’nin 4,2 milyon dolarlık kısmını dondurdu. Bu saldırı, 2024 yılında şimdiye kadar gerçekleşen en büyük kripto para hack’i olarak kayıtlara geçti.

Saldırganlar, Chris Larsen’in cüzdanından çaldıkları XRP’leri 6 farklı borsa aracılığıyla aklamaya çalıştı. Şu anda Binance dışındaki diğer kripto para borsaları çalınan fonların dondurulması konusunda sessizliklerini koruyor.

Binance CEO’su Richard Teng konuyla ilgili olarak X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Teng şunları kaydetti:

Richard Teng, blockchain dedektifi ZachXBT ve Ripple’ın ekibine yaptıkları işbirliği için teşekkür etti. Teng ayrıca kripto para topluluğunu da hack ile ilgili olarak hızlı bir şekilde harekete geçerek borsaları bilgilendirme çabalarından dolayı takdir etti.

XRP Ledger Vakfı’nın analitik ve uyumluluk başkanı Thomas Silkjæ, Richard Teng’in paylaşımının altına yaptığı yorumda en başından bu yana süreci takip ettiklerini ve Ripple’ın kendilerini saldırıyı inceleme konusunda yetkilendirdiğini belirtti.

Başlangıçta söz konusu saldırının Ripple’a yönelik gerçekleştirildiği tahmin ediliyordu. Ancak sonrasında Chris Larsen hızlı bir şekilde aksiyon alarak Ripple’ın değil, kendi kişisel cüzdanlarının saldırıya uğradığını açıkladı.

Her ne kadar saldırganın kimliği hakkında kamuoyuna detaylı bir açıklama yapılmasa da, saldırganın çaldığı fonların takibini zorlaştırmak için kripto paara karıştırıcı hizmetlerini (mixer) kullanmaması dikkat çekiyor.

The Ripple attribution for the rJNLz3A account was tagged in XRPScan and Bithomp (XRP block explorers) as the entity Ripple.

Funny how the community note leaves out that Chris Larsen is the Ripple co-founder and executive chairman. pic.twitter.com/rLnVxwKfPK

— ZachXBT (@zachxbt) February 1, 2024