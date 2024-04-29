Binance, 30 Nisan’da yeni işlem çiftlerini listeleyeceğini duyurdu.

Özet:

Lider kripto para borsası Binance, 30 Nisan’da XRP, SHIB, ADA ve SOL için Japon yeni işlem çiftlerini listeleyeceğini duyurdu.

Binance’in Yeni Listelemeleri

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla 30 Nisan’da spot piyasasında XRP/JPY, SHIB/JPY, ADA/JPY ve SOL/JPY işlem çiftlerini listeleyeceğini açıkladı.

Bu hamlesiyle birlikte Japonya’daki kripto para yatırımcılarına hitap eden Binance, bir sonraki duyuruya kadar JPY işlem çiftleriyle gerçekleştirilen alım satımlarda komisyon alınmayacağını duyurdu.

Binance bu ayın başlarında ise Meksika pesosu için USDT işlem çiftini listelemişti.

Binance’in bugün Japon yeni paritelerini listeleyeceğini duyurduğu kripto para birimleri XRP, SHIB, ADA ve SOL, piyasadaki fiyat düzeltmesi nedeniyle son 24 saatte pek fazla varlık gösteremedi.

Binance’in Yakın Geçmişteki Açıklamaları

Binance, bu yılın başlarında düşük performans gösteren birçok kripto para birimini listeledi ve bunların yerine kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni kripto paralar listeledi. Bunlar arasında Türk lirası pariteleri de yer alıyor.

Binance, Mart ayında PEPE/FDUSD, UNI/FDUSD, OM/TRY, PIXEL/USDC, STRK/USDC’yi listeleyeceğini duyurdu. Binance bu yılın başlarında ise Monero (XMR) olmak üzere Aragon (ANT), Multichain (MULTI) ve Vai (VAI) gibi kripto para birimlerini delist etmişti.

Binance, Nisan ayında ise aralarında Pepe (PEPE) ve Dogwifhat’ın (WIF) da yer aldığı 18 kripto para birimini Binance Loan’a ekledi.