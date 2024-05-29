Lider kripto para borsası Binance, bugün ilerleyen saatlerde XRP/MXN işlem çiftini spot borsasında listeleyeceğini açıkladı.

Özet:

Binance kısa bir süre önce yaptığı açıklamada spot borsasından bazı işlem çiftlerini delist edeceğini ve yeni işlem çiftlerini listeleyeceğini duyurdu.

Ayrıca Binance, 29 Mayıs’ta Ethereum ağı üzerinde cüzdan bakım çalışması yapacak ve bu süreçte ETH ağı üzerinden yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durduracak.

Binance, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve piyasa trendlerine uyum sağlamak amacıyla platformunda sürekli olarak güncellemeler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Binance kısa bir süre önce yaptığı açıklamada şu işlem çiftlerini listeleyeceğini duyurdu:

BTC/MXN

XRP/MXN

ENS/USDC

LDO/USDC

Binance bu işlem çiftleri için trading bot’larını da başlatacak. MXN yani Meksika pesosu, tıpkı dolar ve euro gibi bir itibari para birimi. Ayrıca Binanec’in delist edeceği kripto paralar ise şu şekilde:

CAKE/TUSD

DYDX/BNB

LAZIO/BTC

Yukarıdaki işlem çiftleri 31 Mayıs tarihinde platformdan kaldırılacak. Binance, yukarıdaki işlem çiftlerinin, söz konusu kripto paraları etkilemediğini ve kullanıcılarının ilgili kripto paralar için farklı işlem çiftlerini kullanabileceğini söyledi.

Binance bugün yani 29 Mayıs’ta Ethereum ağı üzerinde cüzdan bakım çalışması gerçekleştirecek. Bu işlem sırasında ETH ağı üzerindeki yatırma ve çekme işlemleri yaklaşık iki saat süreyle geçici olarak durdurulacak.

Şirket, Mart ayında Solana (SOL) çekim işlemlerini “ağdaki işlem hacminin artması” nedeniyle geçici olarak durdurmuştu. Hizmetleri birkaç gün içinde yeniden başlatarak, kullanıcılardan yaşanan rahatsızlık için özür dilemişti.