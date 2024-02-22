Gelin Binance’in yeni listelediği kripto para işlem çiftlerine yakından bakalım.

Özet:

Lider kripto para borsası Binance, ADA/USDC, AVAX/USDC, MATIC/USDC ve XRP/USDC’yi ve izole marjin çiftleri olarak ACM/USDT, AVAX/USDC, FIO/USDT, IQ/USDT, NEXO/USDT ve QKC/USDT listeleyeceğini açıkladı.

Bununla birlikte AC Milan Fan Token (ACM), FIO Protocol (FIO) ve IQ’yü çapraz ve izole marjin için borç alınabilir varlık olarak desteklemeye başladı.

Bir kripto para biriminin Binance gibi dev bir borsada listelenmesi, bu kripto para birimine yönelik yatırımcı talebini ve benimsenmesini arttıracağından fiyatını olumlu yönde etkileyebilir. Ancak bu olumlu etki genellikle varlık borsada ilk kez listelendiğinde gözlemleniyor.

Bu varlıkların halihazırda Binance’te işlem görmesi nedeniyle değerlerinde pek fazla artış yaşanmaması doğal olarak karşılanabilir.

Binance yıl başından bu yana birçok kripto para birimini listeledi ve delist etti. Binance bu ayın başlarında Monero (XMR), (XMR), Aragon (ANT), Multichain (MULTI) ve Vai (VAI) gibi kripto para birimlerini delist ettiğini açıkladı. Söz konusu projeler 20 Şubat’ta Binance’ten delist edildi.

Binance ayrıca kısa bir süre önce BNBUP/USDT, BNBDOWN/USDT, ETHUP/USDT, ETHDOWN/USDT ve diğer kaldıraçlı token çiftlerini Nisan ayının başında platformundan delist edeceğini açıkladı.

2020 yılında topluluk tarafından ciddi şekilde eleştirilen kaldıraçlı token’ler birçok yatırımcının ciddi zararlar etmesine yol açmıştı.