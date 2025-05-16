Binance, yaptığı gizemli paylaşım ile Pi Network yatırımcılarının dikkatini çekti.

Paylaşımda birkaç kez “π” ifadesine yer verilmesi, toplulukta “PI token listelenecek mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Binance’in gönderisi kısa sürede, Pi Network odaklı en büyük X hesaplarından biri olan Pi News tarafından paylaşıldı. 1.1 milyon takipçisine “Bu paylaşım ne anlama geliyor olabilir?” diye soran kanal, spekülasyonları daha da artırdı.

Yatırımcıların büyük kısmı, paylaşımda sıkça yer verilen π sembolünün doğrudan Pi Network’e gönderme yaptığı görüşünde birleşti. Bu nedenle Binance’in PI token’ı listeleme hazırlığında olduğu iddiaları güç kazandı.

Aslında bu beklenti yeni değil. Binance, Şubat sonunda topluluk oylaması düzenlemiş ve kullanıcılarına PI token’ın listelenmesini isteyip istemediklerini sormuştu. Büyük çoğunluk olumlu yanıt verse de, o tarihten bu yana resmi bir gelişme yaşanmamıştı.

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Spekülasyonlar 14 Mayıs’ta yeniden alevlendi. Pi Network ekibi bu tarih için bir duyuru yapacaklarını açıklamıştı. Ancak beklenen listeleme haberi yerine, PI ekosistemine yönelik projelere yatırım yapılması amacıyla 100 milyon dolarlık özel bir fon oluşturulduğu açıklandı.

Buna rağmen bazı kaynaklar, Binance’in arka planda PI token için para yatırma ve çekme işlemlerini test ettiğini öne sürdü. Ne Binance ne de Pi Network cephesinden konuya dair bir doğrulama geldi.

Ancak söylentiler, PI token fiyatını etkiledi. Gün içinde 0.85 doların altına düşen PI, gelen haberlerin etkisiyle birkaç saat içinde yüzde 8 yükselerek 0.92 dolara ulaştı.

Yatırımcılar şimdi gözünü Binance’ten gelecek resmi açıklamaya çevirmiş durumda. Eğer listeleme gerçekleşirse, PI token’da yeni bir yükseliş dalgası tetiklenebilir.