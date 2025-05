Binance, yaptığı gizemli paylaşım ile Pi Network yatırımcılarının dikkatini çekti.

Paylaşımda birkaç kez “π” ifadesine yer verilmesi, toplulukta “PI token listelenecek mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Binance’in gönderisi kısa sürede, Pi Network odaklı en büyük X hesaplarından biri olan Pi News tarafından paylaşıldı. 1.1 milyon takipçisine “Bu paylaşım ne anlama geliyor olabilir?” diye soran kanal, spekülasyonları daha da artırdı.

We want to know, what is @Binance's intention with this move? 🤔

What do you think?👇π#PiNetwork #Binance pic.twitter.com/AOuLDby5BA

— Pi News (@PiNewsMedia) May 15, 2025