Binance Spot’ta 5 Mart’ta listelenecek işlem paritelerine göz atın.

Özet:

Binance listelediği yeni işlem çiftleriyle kullanıcılarına daha fazla çeşitlilik sunacak.

Kripto para borsası, piyasadaki yeni trendler doğrultusunda birçok güncelleme duyurdu.

Dünyanın en büyük kripto para borsası, Binance Spot’ta listelenen işlem çifti sayısını artıracak. Borsada 5 Mart’tan itibaren PEPE/FDUSD, UNI/FDUSD, OM/TRY, PIXEL/USDC, STRK/USDC ve THETA/TRY pariteleri listelenecek.

Yeni işlem çiftlerindeki varlıklardan Pepe Coin (PEPE) ve Mantra (OM) ciddi şekilde yükseliyor. OM, Binance duyurusundan kısa süre sonra yükselmeye başladı. PEPE’in yükseliş performansı ise başka şartlarda gelişti.

Son birkaç haftadır piyasanın en iyi performanslarından birini gösteren PEPE, yalnızca iki haftada yüzde 500’den fazla değer kazandı. PEPE, bugün fiyat rekoru kırdı. Memecoin’in toplam piyasa değeri de 3 milyar doları geçti.

Binance tarafından yeni listelenen paritelerin çoğu, Türk lirasıyla işlem yapma imkanı sunuyor. Binance, Türklerin kripto dünyasına katılımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kur şoku gibi ekonomik sorunlar, ülkede kripto paralara gösterilen ilgiyi epey artırdı. Bitcoin fiyatı, Türk lirasına karşı da rekor kırdı.

Binance, 2024’te işlem çiftlerinde çok sayıda değişiklik yaptı. Borsa, geçtiğimiz ay gizlilik odaklı kripto para Monero (XMR), Aragon (ANT), Multichain (MULTI) ve Vai’yi (VAI) listelemeden kaldırdı.

Kripto para borsası, kısa süre sonra izole marj paritelerine SHIB/FDUSD, DOT/FDUSD, WLD/FDUSD, LDO/FDUSD, NEAR/FDUSD ve TIA/FDUSD’yi ekledi. Ayrıca ADX/USDT ve IQ/USDT pariteleriyle çapraz marj işlemi yapma olanağı getirildi.

Binance Spot’ta tüm bunlara ek olarak CKB/TRY, COTI/TRY, LDO/TRY ve UNI/USDC çiftleri listelendi.