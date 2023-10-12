Binance, XRP/BUSD likidite havuzunu Ekim ayı ortasında Binance Liquid Swap’ten delist edecek.

Özet:

Binance, aralarında XRP/BUSD’nin de bulunduğu 12 likidite havuzunu 17 Ekim’de Binance Liquid Swap’tan delist edecek. Dolayısıyla bu likidite havuzlarında bulunan fonlar, kullanıcıların spot bakiyelerine yansıtılacak.

Binance bu hamlesiyle hem likiditeyi hemde işlem fiyatlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Her ne kadar bu gelişme sonrası XRP düşüşe geçse de bu güncellemenin Binance’in spot piyasası üzerinde bir etkisi bulunmuyor.

Binance, 2024 yılından önce BUSD desteğini sonlandıracak. Borsa bu kapsamda kısa bir süre önce 19 işlem çiftini delist etme kararı almıştı.

Binance 12 Likidite Havuzunu Delist Edecek

Lider kripto para borsası Binance, 17 Ekim’de 12 likidite havuzunu platformundan kaldıracak. Binance’ten kaldırılacak likidite havuzları şu şekilde:

XRP/BUSD

MANA/BUSD

OP/BUSD

BEL/USDT

FTM/BUSD

FUN/USDT

GMT/BNB

GMT/ETH

HFT/USDT

IDEX/USDT

LEVER/USDT

MAGIC/BTC

Binance, bu delist işleminin arkasında yatan nedene ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Binance, likiditeyi artırmak, kaymayı azaltmak ve kullanıcılara daha iyi işlem fiyatları sunmak için likidite havuzlarını periyodik olarak incelediğini bildirdi.

Bu likidite havuzlarındaki fonlar, 17 Ekim’de otomatik olarak kullanıcıların spot bakiyelerine yansıtılacak. Binance ayrıca delist edilen likidite havuzlarının borsanın spot piyasasındaki işlem çiftlerini etkilemeyeceğini açıkladı.

Binance’in bu hamlesi, XRP fiyatında bir düşüşe yol açmış olabilir. Zira CoinGecko verilerine göre Ripple (XRP) şu anda 0,48 dolarla son bir ayın en düşük seviyesinde işlem görüyor. XRP, 3 Ekim’de Ripple’ın SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede önemli bir zafer kazanmasının ardından günler önce 0,55 dolara kadar yükselmişti.

Binance’in Önceki Delist Hamleleri

Binance, Ağustos ayı sonunda yaptığı açıklamada, 2024 yılından önce BUSD desteğini tamamen sonlandıracağını duyurdu. Bu kapsamda borsa, platformundaki BUSD işlem çiftlerini kademeli bir şekilde delist ediyor.

Buy nedenle Binance, Ekim ayı başlarında aralarında ANKR/BUSD, DATA/BUSD1INCH/BUSD, POLYX/BUSD, RARE/BUSD, SLP/BUSD, SUSHI/BUSD’nin de yer aldığı toplamda 19 çiftini delist etti.