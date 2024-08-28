Binance Spot’ta bugün listelenecek kripto paraları öğrenin.

Özet:

Binance kullanıcı seçeneklerini artırmak için yeni işlem pariteleri ve hizmetler ekleyecek. Ancak belirli bölgelerdeki kullanıcılar kısıtlandırıldı.

Piyasaya bugün düzeltme hakim. Binance duyurusu, ilgili memecoin’lerin fiyatında pek bir değişikliğe yol açmadı.

Kullanıcılar İçin Daha Fazla Yatırım Seçeneği

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve güncel piyasa trendlerini yakalamak için yeni işlem paritelerini platforma ekleyecek. Binance Spot’ta bugün (28 Ağustos) DOGS/BRL, DOGS/USDC, RARE/BRL ve RARE/USDC pariteleri işleme açılacak.

Ayrıca Binance; DOGS/BRL, DOGS/USDC, BONK/TRY, PEPE/TRY, 1000SATS/TRY, ETH/EUR, SOL/EUR, USDC/USDT, RARE/BRL ve RARE/USDC pariteleri için bot alım satım hizmetleri başlatacak.

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Binance, yeni paritelerde ve mevcut tüm USDC spot ve marj çiftlerinde “bir sonraki duyuruya kadar” işlem ücreti indirimi uygulanacağını açıkladı.

Yeni işlem çiftlerine bazı ülke ve bölgelerde ikamet eden kullanıcılar erişemeyecek. Bu bölgeler arasında ABD, Kanada, Küba, İran, Hollanda, Kuzey Kore, Suriye ve Ukrayna’da hükümetin kontrolünde olmayan bölgeler yer alıyor.

Kısıtlanan ülke listesi, uygulanabilir yasa ve düzenlemelerin şart koştuğu değişiklikler veya yeni işlem çiftleriyle işlem yapabilmeye uygunluğa bağlı olarak zaman zaman değişebilir. Bu pariteler ile işlem yapmak isteyen kullanıcıların hesap doğrulamasını tamamlamaları gerekiyor.

Binance son yılda birçok memecoin’i listeledi. Bu memecoin’lerin fiyatı genelde listeleme sonrası ciddi değer artışları kaydettiler.

Çünkü Binance’in listelediği kripto paraların likiditesi, güvenilirliği ve görünürlüğü yükseliyor. Bu da yatırımcı ilgisini artırabiliyor.

Örneğin Bonk Inu (BONK), Binance aralık ayında BONK/USDT, BONK/FDUSD ve BONK/TRY çiftlerini işleme açtıktan sonra rekor kırdı.

İlgili: Bonk Inu (BONK) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

Yeni duyurusu ise ilgili memecoin’lerde benzer bir etki yaratmadı. DOGS bir miktar değer kazansa da PEPE ve BONK, günlük bazda değer kaybetmiş durumda.