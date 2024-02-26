Binance Convert’teki işlem paritelerinden bazıları, bu hafta içinde geçici olarak işleme kapatılacak: Gelin Binance’in bu hamlesinin nedenine yakından bakalım.

Özet:

Binance, 28 Şubat’ta 15 işlem çiftini iki saatliğine askıya alacak.

Borsaya geçtiğimiz günlerde yeni al-sat ve kredi opsiyonları eklendi. İlgili dijital paralarda önemli fiyat artışları görüldü.

Kripto para borsası, 28 Şubat’ta Binance Convert’teki WBNB-BNB, WETH-ETH, STGOLD-STG, AVAOLD-AVA, MATICUSDCE-USDC, PAX-TUSD ve BUSD-FDUSD dahil 15 pariteye erişimi geçici olarak durduracak.

İki saat sürecek hizmet kesintisinin nedeni planlı sistem bakım çalışması. Binance Convert kullanıcıları, bakım süreci tamamlanır tamamlanmaz bahsi geçen pariteler ile işlem yapmaya devam edebilecek.

Borsa, hafta içi yapılacak bakımının amacının “genel sistem performansı ve stabilizasyonunu iyileştirmek” olduğunu açıkladı.

Binance, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sık sık değişiklikler yapıyor. Kripto para borsası, şubat ayı başında Monero (XMR), Aragon (ANT), Multichain (MULTI) ve Vai (VAI) alım satım hizmetlerini sonlandırdı.

Borsa kısa süre sonra çapraz marj paritelerine ADA/USDC, AVAX/USDC, MATIC/USDC ve XRP/USDC’yi ekledi. Ayrıca çapraz ve izole marj işlemlerinde AC Milan Fan Token (ACM), FIO Protocol (FIO) ve IQ (IQ) borç almak mümkün hale geldi.

Geçtiğimiz hafta ise FIL/USDC, HBAR/TRY, PENDLE/TRY ve WLD/USDC spot pariteleri işleme açıldı. Buna ek olarak BNB/FDUSD, DYM/USDT, ETH/FDUSD, PYTH/USDT, SOL/FDUSD ve PYTH/USDT pariteleri için al-sat bot hizmetleri başlatıldı.

Planlı bakım ise başka tür bir gelişme ve yatırımcılara hazırlıklı olma fırsatı verdiğinden dolayı, ilgili pariteleri nadiren etkiliyor. Binance, bakım ile ilgili başka bir duyuru yapılmayacağını açıkladı. Bu nedenle borsa kullanıcıları, internette karşılaştıklarına dikkatli yaklaşmalı ve doğruluğundan emin olmadıkları hiçbir bağlantıya tıklamamalı.

Dün MicroStrategy’nin resmi X hesabı hack’lendi. Hacker, tıklayanı aslında var olmayan bir MSTR airdrop etkinliğine yönlendiren oltalama linkini ele geçirdiği hesapta paylaştı. Dolandırıcı bu yöntem ile saatler içinde 400 bin dolar gelir elde etti.