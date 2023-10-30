Binance borsasında 19.197 BTC’lik devasa bir para çekme işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem spekülasyonları ve tartışmaları beraberinde getirdi. Peki bu işlem neden gerçekleştirilmiş olabilir?

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’ten yaklaşık 652 milyon dolar değerinde 19.197 BTC’lik para çekme işlemi gerçekleştirildi. Kripto para kaşifi Blokchain.com verilerine göre söz konusu işlem iki farklı adımda gerçekleştirildi.

Bu devasa işlem kripto para piyasasında spekülasyonları ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

Devasa Bitcoin Transferine İlişkin Spekülasyonlar

Kripto para piyasasında bu tür devasa para çekme işlemlerine çok az rastlanıyor. Analistler, söz konusu transferin balinaların stratejik bir hamlesi mi yoksa gözetimsiz cüzdanlara yönelik artan talebin bir işareti mi olduğunu araştırıyor Bu, Bitcoin’in geleceği için oldukça önemli. Zira Bitcoin’lerin (BTC) borsalardan çekilmesi, sahiplerinin bu BTC’leri satmayı düşünmediği şeklinde yorumlanır dolayısıyla bu bir yükseliş işareti olarak değerlendirilir.

JUST IN: 19,197 Bitcoin ($652M) has been withdrawn from Binance — Whale (@WhaleChart) October 29, 2023

Bununla birlikte söz konusu işlem, Binance’in varlıklarını soğuk cüzdanlarına taşımasıyla da ilgili olabilir.

Lider kripto para birimi BTC, geride bıraktığımız Pazartesi gününe kıyasla yeni haftaya sakin başladı. Son 24 saatte %1 oranında değer kazanan BTC 34.563 dolardan işlem görüyor. Bitcoin son bir haftalık süreçte ise %11,3 oranında değer kazandı.

Bitcoin’in yeni yılda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağına dair beklentiler oldukça yüksek. Bu beklentiler, kripto para piyasasındaki yükseliş trendiyle de destekleniyor. Elbette Bitcoin’in 2024 yılında yeni bir zirveye ulaşma ihtimali, piyasa dalgalanmaları ve dış ekonomik etkilerle de ilgili.

Arthur Hayes’ten 1 Milyon Dolarlık Bitcoin Fiyat Tahmini

BitMEX borsasının kurucusu Arthur Hayes kısa süre önce 1 milyon dolarlık cesur bir BTC fiyat tahmininde bulundu. Hayes, küresel savaş dönemi enflasyonunun ortaya çıkmasının Bitcoin’de boğa sezonunu tetikleyeceğini ve BTC fiyatını 1 milyon dolara yükselteceğini öngörüyor.

Arthur Hayes’e göre, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar gibi jeopolitik riskler nedeniyle nedeniyle ABD’nin askeri harcamalarındaki artış, hükümetin daha çok borçlanmasına neden olabilir. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdimiz üzere Arthur Hayes Bitcoin’deki yükselişin nedeninin yalnızca spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentiler olmadığını ifade etti. Arthur Hayesi konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Bitcoin ETF’lerin onaylanacağına dair spekülasyonlar nedeniyle yükselmiyor. Bitcoin, gelecekteki son derece enflasyonist bir küresel dünya savaşı ihtimalini fiyatlandırıyor.

Arthur Hayes, altın ve Bitcoin’in, ABD Hazine tahvillerindeki agresif satış baskısı nedeniyle yükseldiği görüşünde.