Binance borsasında 19.197 BTC’lik devasa bir para çekme işlemi gerçekleştirildi. Bu işlem spekülasyonları ve tartışmaları beraberinde getirdi. Peki bu işlem neden gerçekleştirilmiş olabilir?

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’ten yaklaşık 652 milyon dolar değerinde 19.197 BTC’lik para çekme işlemi gerçekleştirildi. Kripto para kaşifi Blokchain.com verilerine göre söz konusu işlem iki farklı adımda gerçekleştirildi.

Bu devasa işlem kripto para piyasasında spekülasyonları ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kripto para piyasasında bu tür devasa para çekme işlemlerine çok az rastlanıyor. Analistler, söz konusu transferin balinaların stratejik bir hamlesi mi yoksa gözetimsiz cüzdanlara yönelik artan talebin bir işareti mi olduğunu araştırıyor Bu, Bitcoin’in geleceği için oldukça önemli. Zira Bitcoin’lerin (BTC) borsalardan çekilmesi, sahiplerinin bu BTC’leri satmayı düşünmediği şeklinde yorumlanır dolayısıyla bu bir yükseliş işareti olarak değerlendirilir.

JUST IN:

19,197 Bitcoin ($652M) has been withdrawn from Binance

— Whale (@WhaleChart) October 29, 2023