Lider kripto para borsası Binance, üç spot işlem çiftinin platformdan kaldırılacağını ve 6 altcoin’in ise delist riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Binance’in Delist Edeceği Kripto Paralar

Binance, likidite düşüklüğü ve işlem hacmi yetersizliği gerekçesiyle aşağıdaki işlem çiftlerini 9 Mayıs saat 06.00’da (TSİ) kaldıracak:

ANIME/BNB

STRK/BTC

THE/BTC

Ayrıca, bu çiftler için spot alım-satım botları da devre dışı bırakılacak. Kullanıcılara, zarar yaşamamaları için bot hizmetlerini zamanında durdurmaları öneriliyor.

Binance will delist and cease trading for the ANIME/BNB, STRK/BTC, and THE/BTC spot trading pairs on May 9 at 11:00 (UTC+8). Binance periodically reviews listed spot trading pairs and may delist pairs due to factors like low liquidity or poor trading volume.… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 7, 2025

Not: İşlem çiftlerinin kaldırılması, ilgili kripto paraların Binance Spot’ta işlem görmesini engellemez. Bu varlıklar, diğer işlem çiftleri üzerinden alınıp satılmaya devam edebilir.

Delist Riski Altındaki Altcoin’ler

Binance, standart listeleme kriterlerini karşılama konusunda zayıflık gösteren altı kripto paraya Monitoring Tag (İzleme Etiketi) ekleyeceğini açıkladı. Bu etiket, ilgili varlıkların yüksek volatiliteye ve artan risklere sahip olduğunu gösteriyor.

Binance announced that it will add "monitoring tags" to ALPHA, HIFI, LEVER, MOVE, PORTAL and REI starting May 7, 2025, which may lead to delisting risks. https://t.co/i2Znxlnl7M — Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 7, 2025

İnceleme altındaki kripto paralar şu şekilde:

Stella (ALPHA)

Hifi Finance (HIFI)

LeverFi (LEVER)

Movement (MOVE)

Portal (PORTAL)

Rei Network (REI)

Bu tokenlar, Binance kriterlerini karşılamamaya devam etmeleri durumunda platformdan tamamen kaldırılabilir.