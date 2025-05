Lider kripto para borsası Binance, üç spot işlem çiftinin platformdan kaldırılacağını ve 6 altcoin’in ise delist riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Binance, likidite düşüklüğü ve işlem hacmi yetersizliği gerekçesiyle aşağıdaki işlem çiftlerini 9 Mayıs saat 06.00’da (TSİ) kaldıracak:

Ayrıca, bu çiftler için spot alım-satım botları da devre dışı bırakılacak. Kullanıcılara, zarar yaşamamaları için bot hizmetlerini zamanında durdurmaları öneriliyor.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 7, 2025