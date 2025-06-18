Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kredi programında yaptığı güncellemeler ve yeni vadeli işlem sözleşmeleriyle gündemde. TRUMP ve PNUT gibi viral memecoin’ler artık Binance Loans kapsamında teminat olarak kullanılabilecek.

Özet:

Binance Loans programında yeni coin’ler teminat kapsamına alındı.

MYX için 50 kata kadar kaldıraçlı vadeli işlem sözleşmeleri açıldı.

CATI/FDUSD, ONE/BTC ve TLM/FDUSD spot işlem çiftleri 20 Haziran’da delist edilecek.

TRUMP, PNUT ve Diğerleri Artık Binance Loans’ta

Binance, resmi sitesinde yaptığı duyuruda şu token’ların artık teminat olarak kullanılabileceğini bildirdi:

Official Trump (TRUMP)

Sonic (S)

Peanut the Squirrel (PNUT)

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

SSV Network (SSV)

Defi App (HOME)

Resolv (RESOLV)

Bu coin’ler kullanıcılar tarafından ya ödünç alınabiliyor ya da başka varlıkları ödünç almak için teminat olarak gösterilebiliyor. Sistem, tüm kullanıcılara açık varlıklarla yalnızca yüksek hacimli yatırımcılara özel VIP Loan bölümlerine ayrılmış durumda.

Ancak bu destek haberine rağmen ilgili coin’lerin fiyatları düşüşte. Özellikle RESOLV, son 24 saatte %13 geriledi, TRUMP coin %3 değer kaybetti ve PNUT, %4 düşüş yaşadı.

Bu düşüşler, toplam kripto para piyasa değerinin 3,35 trilyon seviyelerine çekildiği genel piyasa gerilemesiyle paralel gerçekleşti. Bitcoin, kısa süreliğine 103.600 seviyelerine düşerken, Ethereum ise 2.500 seviyesini korumaya çalışıyor.

Yeni Vadeli İşlemler: MYX/USDT ve MYX/FUSDT

Binance Futures platformu üzerinden MYX/USDT ve MYX/FUSDT işlem çiftleri için 50 kata kadar kaldıraçlı perpetual (süresiz) sözleşmeler kullanıma açıldı.

Bu sözleşmeler yatırımcılara MYX token’ın fiyat hareketlerine sahip olmadan işlem yapma imkanı tanıyor. MYX Finance (MYX) token, bu gelişmenin ardından %12 değer kazanarak 0,10 dolar seviyelerine yaklaştı. Ancak toplam piyasa değeri hâlâ 12 milyon doların altında.

Delist Edilecek Pariteler

Binance ayrıca 20 Haziran’da şu spot işlem çiftlerini platformdan kaldıracağını açıkladı:

CATI/FDUSD

ONE/BTC

TLM/FDUSD

Şirket, bu işlem çiftlerinin kaldırılmasının token’ların spot piyasadaki genel erişimini etkilemeyeceğini belirtti:

“Bir spot işlem çiftinin kaldırılması, bu token’ların Binance Spot üzerindeki genel kullanılabilirliğini etkilemez. Kullanıcılar bu varlıkları hâlâ diğer işlem çiftleri üzerinden alıp satabilir.”

Sonuç

Binance’in kredi ve vadeli işlemler tarafında attığı bu adımlar, platformun altcoin ve memecoin projelerine yönelik desteğini artırmaya devam ettiğini gösteriyor. Ancak mevcut piyasa koşullarında desteklenen coin’lerin değer kazanmaması, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir sinyal.