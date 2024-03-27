Şirket söz konusu güncellemenin 27 Mart’ta hayata geçeceğini açıkladı.

Özet:

Lider kripto para borsası Binance, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni işlem çiftleri listeleyecek. Binance ayrıca belirli memecoin’ler için bot hizmetlerini başlatacak.

Söz konusu güncelleme, ABD, Kanada ve Japonya gibi belirli ülkelerdeki kullanıcıları kapsamıyor.

Binance cephesinden yapılan açıklamada, kullanıcıların alım-satım işlemini iyileştirmek için spot piyasasında çeşitli işlem çiftlerini listeleyeceğini açıkladı. Binance’in listeleyeceği işlem çiftleri şu şekilde:

BONK/USDC, FLOKI/USDC, FTM/USDC, MKR/TRY, RAY/TRY ve RNDR/BRL.

Söz konusu işlem çiftleri Binance borsasında 27 Mart tarihinde listelenecek. Binance ayrıca bu işlem çiftleri için alım satım botlarını da aktif edecek. Söz konusu güncelleme, ABD (ve bölgeleri), Kanada, Japonya, İran, Küba, Kuzey Kore, Suriye, Hollanda ve Ukrayna gibi ülkelerdeki kullanıcıları ise etkilemeyecek.

Bu güncelleme, özellikle memecoin’lere yönelik ilginin son dönemde ciddi şekilde artmasının ardından geldi. Her iki coin’in fiyatında da son birkaç ayda ciddi yükselişler yaşandı.

Bununla birlikte Binanec’in son listelemelerinde Türk Lirası paritesine ağırlık vermesi dikkat çekiyor. Türkiye’de dört nala giden enflasyon nedeniyle Türk yatırımcıların kripto para piyasasına ilgisi giderek artıyor.

Binance bu ay başlarında yaptığı bir başka duyuruda PEPE/FDUSD, UNI/FDUSD, OM/TRY, PIXEL/USDC, STRK/USDC ve THETA/TRY işlem çiftlerini listeleyeceğini duyurmuştu.