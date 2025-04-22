Binance borsası 22 Nisan itibariyle 17 farklı altcoin’i Binance Alpha’dan spot hesaplara taşıyacağını duyurdu. Taşınacak altcoin’ler arasında ONDO, VIRTUAL, BROCCOLI, MUBARAK gibi popüler altcoin’ler de yer alıyor.

Özet:

Lider kripto para borsası Binance, 17 altcoin’i Binance Alpha’dan spot hesaplara taşıyacak.

Binance bazı USDC işlem çiftleri için otomatik alım satım botlarını başlatacak.

ABD, Kanada ve İran gibi ülkelerde bu özellik kullanılmayacak.

Alpha’dan Spot’a Geçiş Başlıyor

Lider kripto para borsası Binance, platformunu piyasadaki trendlere uyumlu hale getirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için sık sık güncellemeler yapıyor.

Bu kapsamda, Ondo (ONDO), Big Time (BIGTIME), Virtuals Protocol (VIRTUAL) gibi projeler ile birlikte Mubarak (MUBARAK), Broccoli (BROCCOLI), Banana For Scale (BANANAS31), Cookie DAO (COOKIE) gibi memecoin’ler 22 Nisan’da Spot Hesaplara taşınacak.

Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar bu token’ları işlem yapma, yatırma ve çekme işlemlerinde kullanabilecek. Ancak Binance, taşıma başladıktan sonra bu token’ların yeniden Alpha Hesabı’na geri gönderilemeyeceği konusunda kullanıcıları uyardı.

Binance Alpha, borsanın ön satışa çıkan potansiyel projeleri listelemeden önce değerlendirdiği özel bir platform. Bu token’ların spot piyasaya geçmesi, artık daha geniş kitlelerce alınıp satılabileceği anlamına geliyor.

Ayrıca Binance bazı token’ların spot piyasaya geçişte isim veya birim değişikliğine gidebileceğini de belirtti.

Binance Bu Otomatik Alım Satım Botlarını Başlatacak

Borsa, 22 Nisan’da şu işlem çiftleri için otomatik alım satım botlarını başlatacak:

ACH/USDC

GMT/USDC

ALGO/USDC

CRV/USDC

ENA/USDC

Otomatik alım satım botları, ABD, Kanada, Hollanda, İran, Suriye, Küba gibi ülkelerdeki kullanıcılar için erişime kapalı olacak.

Binance’in Delist Edeceği Altcoin’ler

Binance, platformuda listelenecek ve delist edilecek kripto paralar için bu ayın başında ikinci oylamasını başlattı. Delist oylamasında ilk sırada iflas eden kripto para borsası FTX’in token’i FTT yer alıyor. Onu sırasıyla JASMY ve ZEC takip ediyor.

Her ne kadar bu oylama, söz konusu projelerin platformdan kaldırılacağı anlamına gelmese de ilgili altcoin’lerin fiyatlarında değer kayıpları yaşandı. Geçmiş dönemlerde Binance’in delist ettiği kripto paraların fiyatında ciddi düşüşler yaşanmıştı. Bu ayın başında delist edilen CREAM, BETA, BAL, BADGER gibi birçok token’de bu düşüş gözlenmişti.