Lider kripto para borsası Binance, bazı işlem çiftlerini platformundan kaldıracağını duyurdu. Etkilenen kripto paralar arasında SEI, SUI, CHESS, MDX ve ALPACA gibi popüler projeler de yer alıyor.

Binance’in risk yönetimi ve piyasa istikrarını koruma çabaları kapsamında zaman zaman çeşitli kripto paraları ve işlem çiftlerini delist ediyor.

Binance Bu İşlem Çiftlerini Delist Edecek

Binance cephesinden yapılan açıklamada 31 Mayıs Cuma günü bazı marjin işlem çiftleri delist edilecek. Bu işlem çiftleri şu şekilde: MDX/BTC, SEI/TUSD ve SUI/TUSD gibi çapraz marjin çiftlerinin yanı sıra ALPACA/BTC, ARKM/TUSD, CHESS/BTC, MDX/BTC, SEI/TUSD ve SUI/TUSD.

Delist işleminden yaklaşık bir hafta önce, 24 Mayıs’ta ise bu işlem çiftleri için izole marjin borçlanması durdurulacak.

31 Mayıs’ta ise hala açık olan pozisyonlar otomatik olarak kapatılacak ve bekleyen emirler de iptal edilecek.

Bu kripto para birimlerinin delist edilmediğine, yalnızca bu kripto para birimleriyle ilişkili bazı işlem çiftlerinin platformdan kaldırıldığına dikkat çekmek gerekiyor.

Yatırımcıları Uyardı

Binance, tasfiye riskleri nedeniyle kullanıcılarına dikkatli olmalarını, pozisyonlarını ve kaldıraç kullanımlarını gözden geçirmelerini tavsiye etti.

Binance’in bu adımı, kripto para piyasası üzerinde yarattığı etkiler nedeniyle toplulukta endişelere yol açtı. Duyurunun ardından Tranchess (CHESS) yaklaşık %5 oranında değer kaybetti. Son 24 saatte SUI -%1,43 ve SEI -%3,30 oranında değer kaybetti.