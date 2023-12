Kısa bir süre önce bir kripto para balinası, Binance borsasından dudak uçuklatan miktarda Shiba Inu (SHIB) çekimi gerçekleştirdi. İki farklı işlemde gerçekleştirilen SHIB çekimi, kripto para piyasasında spekülasyonlara yol açtı.

Balina ilk işlemini 24 Kasım’da gerçekleştirdi ve 250 milyar SHIB (2,2 milyon dolar) gerçekleştirdi. Balina 4 Aralık’taki ikinci işleminde ise 600 milyar SHIB (5,3 milyon dolar) çekti. Söz konusu balina hareketliliğini kripto para analitik platformu Lookonchain bildirdi.

A fresh whale wallet withdrew 600B $SHIB($5.7M) from #Binance in the past 30 minutes.

Another wallet of this whale also withdrew 250B $SHIB($2.3M) from #Binance 9 days ago.https://t.co/mnZCbJne7khttps://t.co/DaUz1VaLAL pic.twitter.com/Hr5yE8ltKc

— Lookonchain (@lookonchain) December 4, 2023