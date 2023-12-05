Kısa bir süre önce bir kripto para balinası, Binance borsasından dudak uçuklatan miktarda Shiba Inu (SHIB) çekimi gerçekleştirdi. İki farklı işlemde gerçekleştirilen SHIB çekimi, kripto para piyasasında spekülasyonlara yol açtı.

Balina ilk işlemini 24 Kasım’da gerçekleştirdi ve 250 milyar SHIB (2,2 milyon dolar) gerçekleştirdi. Balina 4 Aralık’taki ikinci işleminde ise 600 milyar SHIB (5,3 milyon dolar) çekti. Söz konusu balina hareketliliğini kripto para analitik platformu Lookonchain bildirdi.

A fresh whale wallet withdrew 600B $SHIB($5.7M) from #Binance in the past 30 minutes. Another wallet of this whale also withdrew 250B $SHIB($2.3M) from #Binance 9 days ago.https://t.co/mnZCbJne7khttps://t.co/DaUz1VaLAL pic.twitter.com/Hr5yE8ltKc — Lookonchain (@lookonchain) December 4, 2023

Balinanın iki farklı işlemde toplam 850 milyar SHIB’lik para çekimi gerçekleştirmesi kripto para piyasasında fiyat dalgalanmalarına yol açtı.

Kripto para topluluğu bu balinanın söz konusu yüz milyarlarca SHIB’lik para çekme işlemini neden gerçekleştirdiği konusunda ikiye bölündü. Bazıları balinanın SHIB’de uzun vadede yükseliş beklediği için token’lerini cüzdanına aktardığını iddia ederken bazıları ise balinanın gelecekte büyük ölçekli bir satışa veya stratejik ortaklığa hazırlandığını iddia ediyor.

Balinanın bu hamlesi merkezsiz bir borsaya likidite eklemek veya Shiba Inu ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak için de gerçekleştirilmiş olabilir.

Bu para çekme işlemleri aynı zamanda memecoin’lerin yükselişe geçtiği bir döneme denk geldi. Son 30 günlük zaman diliminde Pepe Coin (PEPE) %44,6 oranında değer kazanırken Shiba Inu (SHIB) ise %13,6’lık artış yaşadı.

Bununla birlikte 850 milyar SHIB’in iki farklı işlemde Binance borsasından çekilmesi, piyasa manipülasyonu ve likidite sorunlarına ilişkin endişelere yol açtı. Balinalar gibi yüksek profilli yatırımcılar, alım satım faaliyetleri aracılığıyla SHIB fiyatı üzerinde önenli etkiler yaratabilir. Bu nedenle yatırımcılar, SHIB’de önümüzdeki günlerde olası satış baskıları nedeniyle endişeleniyor. Zira geçmişte birkaç farklı senaryoda bu yaşandı.