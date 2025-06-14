11 Haziran’da Binance’ten yaklaşık 151 milyon dolar değerinde XRP çekilmesi, yatırımcı stratejilerinde önemli bir değişimin habercisi olabilir.

Zincir üstü analiz platformu CryptoQuant’ın verilerine göre, bu çıkış son dönemdeki en büyük tek günlük hareketlerden biri olarak kayda geçti.

Bir gün önce borsadan yalnızca 23 milyon dolarlık XRP çekilmişti. Aradaki fark, planlı ve hızlı birikim süreci yaşandığını gösteriyor. Genellikle borsalardan bu denli yüksek miktarda kripto para çıkışı, yatırımcıların satış yapmak yerine uzun vadeli saklama eğiliminde olduğunu işaret eder.

Fiyat Sabit, İlgi Artıyor

XRP fiyatı, büyük çıkışa rağmen 2,31 dolar seviyesinde istikrarını korudu. Bu durum, “sessiz birikim” olarak bilinen ve deneyimli yatırımcıların piyasayı etkilemeden pozisyon aldığı bir sürecin sürdüğüne işaret ediyor. Zincir üstü veriler, özellikle yeni yatırımcılar için piyasa psikolojisini anlamada önemli bir gösterge sunuyor.

Kurumsal Yatırımcılardan Stratejik Hamle

Söz konusu hareketlilik yalnızca bireysel yatırımcılarla sınırlı değil. 11 Haziran’da, halka açık bir şirket olan VivoPower, XRP varlıkları üzerinden getiri elde etmek için Flare blokzinciriyle ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu gelişme, kurumsal aktörlerin kripto varlıklarını satmadan değerlendirme yolları aradığını ortaya koyuyor.

VivoPower, Mayıs ayında XRP’yi stratejik rezerv olarak belirleyerek 121 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıklamıştı. Bu hamleyle XRP merkezli hazine oluşturan ilk şirket konumuna geldi.

XRP Ledger Ethereum’a Yaklaşıyor

XRP ekosisteminde bir diğer kritik gelişme ise Ethereum uyumlu yan zincir projesi oldu. Ripple CTO’su David Schwartz, Singapur’da düzenlenen Apex 2025 etkinliğinde yaptığı açıklamada, Ethereum Virtual Machine (EVM) desteği sağlayacak yeni bir yan zincir üzerinde çalışıldığını duyurdu. Peersyst isimli blokzincir şirketi bu çalışmaya teknik liderlik ediyor.

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evmOS altyapısıyla geliştirilen sistem, XRP Ledger’ın düşük maliyetli ve hızlı altyapısını, Ethereum’un akıllı kontrat kabiliyetiyle buluşturmayı hedefliyor. Şu anda test ağında aktif olan EVM yan zincirinin, gerekli doğrulayıcıların dahil edilmesinin ardından bu çeyrek sonunda ana ağa taşınması planlanıyor.