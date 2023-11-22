Son 24 saatlik zaman diliminde Binance borsasından 1,01 milyar dolarlık para çıkışı, OKX borsasına ise 152 milyon dolarlık para girişi gerçekleşti.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, 24 saat içinde 1 milyar doların üzerinde önemli bir çıkış yaşadı. Bu para çıkışı, Changpeng Zhao’nun ABD’de hakkında yöneltilen suçlamaları kabul etmesinin ardından gerçekleşti. Bununla birlikte Binance, ABD’deki cezai soruşturmaların kapatılması için 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Kripto para yatırımcıları, bu gelişmelerin ardından endişeye kapılarak fonlarını Binance borsasından çekmeye başladı. Binance’ten çekilen fonların önemli bir bölümü de OKX borsasına gönderildi. DeFiLama verilerine göre son 24 saatte en büyük sermaye girişi 152 milyon dolarla OKX borsasında yaşandı.

Binance’i çevreleyen olumsuz gelişmeler neticesinde kripto para piyasasında 200 milyon doları aşkın değerde kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 227 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiyesi gerçekleşti. Tasfiye edilen fonların %80’lik önemli bir bölümünü uzun (long) pozisyonlar oluşturuyor. En büyük tasfiyeler tahmin edilebileceği üzere lider kripto para birimi Bitcoin’de gerçekleşti.

Ether’de (ETH) 27 milyon dolar, Solana’da (SOL) 10 milyon dolar ve Binance Coin’de (BNB) ise 6 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiyesi gerçekleşti. Bu tasfiyelerin 99 milyon dolarlık önemli bir kısmı Binance borsasında gerçekleşti. Onu 62 milyon dolarlık işlemle OKX borsası takip ediyor.

Binance ve ABD Adalet Bakanlığı Uzlaşmaya Vardı

Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao haklarındaki kara para aklama ve ABD yaptırımlarının ihlaliyle ilgili suçlamaları kabul etti. Bu uzlaşma kapsamında Binance, 4,3 milyar dolarlık para cezası ödemeyi kabul etti, Changpeng Zhao borsadaki CEO’luk görevinden istifa etti. Changpeng Zhao suçlu bulunması halinde 200 milyon dolar para cezasına ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Binance’e yöneltilen suçlamalar arasında kara para aklama yasalarının ve ABD’nin yaptırımlarının ihlali, lisanssız bir para aktarım işi yürütmek için komplo kurmak yer alıyor. Binance, Hamas’ın El Kassam Tugayları, İslam Devleti ve El Kaide gibi terör örgütleriyle ilişkili şüpheli işlemleri önleme ve bildirme konularında başarısız olduğunu da kabul etti.

Cezai soruşturmaların yanı sıra Binance borsası ABD’de iki büyük finansal düzenleyici tarafından açılan davalarla mücadele ediyor. Hatırlanacağı üzere bu yılın başlarında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Binance’e dava açmıştı. Bu davalarda Binance, müşteri varlıklarının zimmete geçirilmesi, kara para aklama ihlalleri ve işlem hacimlerinin yapay olarak şişirilmesi gibi çeşitli ihlallerle suçlanıyor.