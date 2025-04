Solana blockchain’i üzerine inşa edilen memecoin’ler dakikalar içerisinde ciddi değer kayıpları yaşadı. Bu gelişme kripto para topluluğunda piyasa manipülasyonu söylentilerini de beraberinde getirdi.

Türk kripto para fenomeni Bitcoin Meraklısı (@bitcoinmeraklsi) yaptığı paylaşımda bu duruma dikkat çekti.

“Act I : The AI Prophecy” (ACT), son 24 saatte neredeyse %56 değer kaybederek kripto piyasasında büyük bir spekülasyona yol açtı. CoinMarketCap verilerine göre, Discord tabanlı bir AI chatbot topluluğuna dayanan ACT, son 24 saatte %56 düşerek 0,08252 dolara kadar geriledi.

Binance’teki bu çöküş yalnızca ACT ile sınırlı kalmadı. Sosyal medyada yalnızca ACT’nin değil, Binance’te işlem gören birçok altcoin’in de benzer şekilde keskin düşüşler yaşadığını bildirildi. ACT, Kasım 2024’te Binance’te listelenmişti.

Kripto para analisti Wu Blockchain de bu konuya dikkat çekti. Birçok altcoin’de kısa sürede yaşanan bu sert düşüşler, büyük ölçekli satış emirlerine, likiditenin hızla çekilmesine ve fiyatların çakılmasına yol açtı.

Bu tür ani çöküşler, genellikle balinaların veya piyasa yapıcıların satış stratejileriyle ilişkilendiriliyor. Ancak yatırımcılar, bunun bir manipülasyon olup olmadığını ve daha büyük bir piyasa hareketinin habercisi olup olmadığını sorguluyor.

Memecoin’ler doğaları gereği fiyat dalgalanmaları ve piyasa manipülasyonları nedeniyle sert fiyat hareketlilikleri yaşayabiliyor.

Around 18:30, multiple altcoins on Binance experienced sharp declines. ACT/USDT dropped over 49% within 30 minutes, DEXE/USDT fell more than 23%, and DF/USDT declined over 16% in the same period. The sudden dips were triggered by large sell orders executed in a short time frame,… pic.twitter.com/tdmPKMfR3l

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) April 1, 2025