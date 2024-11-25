CHILLGUY son 24 saatte yüzde 51,6 oranında değer kazanarak DOGE, SHIB ve diğer önde gelen memecoin’leri geride bıraktı.

Memecoin’ler devasa getiri potansiyeline sahip olsa da yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle risklidir ve ciddi kayıplara yol açabilir.

Yükseliş Devam Ediyor

Memecoin’ler son düzeltmenin ardından yeniden toparlanmaya başladı. Son 24 saatte birçok memecoin küçük çaplı yükselişler yaşadı. Bu süreçte bazı memecoin’ler ise çift haneli yükselişler yaşayarak tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

Bu memecoin’lerden biri de kısa süre önce Solana ağında başlatılan Just a chill guy (CHILLGUY). Günlük bazda %51,6 oranında değer kazanan CHILLGUY 0,5029 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte CHILLGUY’ın piyasa değeri de 500 milyon doları aştıktan sonra 410 milyon dolara geriledi.

CHILLGUY’nin Performansı

CHILLGUY fiyatındaki bu ani yükselişin nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak kripto para topluluğu CHILLGUY’ın Binance gibi en büyük borsalarda listelenebileceğine dair spekülasyonlar yapıyor. CHILLGUY’ın büyük borsalarda listelenmesi varlığın erişilebilirliğini ve likitesini arttıracağından yatırımcılarda pozitif beklentilere yol açıyor.

Geride bıraktığımız hafta piyasaya sürülen CHILLGUY, kısa süre içerisinde popülaritesini arttırdı. El Salvador’un Bitcoin destekçisi Başkanı Nayib Bukele de bu popülariteye kayıtsız kalmadı. Bukele’nin CHILLGUY’ın esinlendiği meme olan gülümseyen köpeğin bir resmini resmi hesabından paylaşarak büyük yankı uyandırdı.

Son dönemdeki güçlü yükselişine rağmen CHILLGUY hala lider memecoin’lerin gerisinde. Dogecoin (DOGE), 63 milyar doların üzerindeki piyasa değeriyle sektör lideri olmaya devam ediyor. Onu 15,3 milyar dolar ile Shiba Inu (SHIB) izliyor. Pepe (PEPE), Bonk Inu (BONK) ve dogwifhat (WIF) gibi diğer popüler memecoin’lerin toplam piyasa değeri ise 10 milyar doların altında seyrediyor.

Memecoin’ler, kripto para piyasasındaki mevcut boğa sezonunda öne çıkan unsurlarından biri haline geldi. Doğru stratejiler uygulayan yatırımcılar bu alanda kayda değer kazançlar elde etti. Ancak, memecoin’lerin yüksek volatilitesi nedeniyle son derece riskli yatırım araçları olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle, memecoin yatırımlarında yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla hareket etmek fayda sağlayabilir.