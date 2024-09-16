Dünyanın en büyük kripto para borsasında listelendikten sonra fiyat rekoru kıran memecoin’leri öğrenin.

Özet:

Binance’in yeni işlem pariteleri eklediği üç memecoin, keskin bir yükseliş gösterdi.

Bitcoin, Ether, Dogecoin ve Shiba Inu gibi büyük kripto paralar ise tam aksine düşüyor.

Binance Memecoin Piyasasını Canlandırdı

Kripto para piyasaları, Donald Trump’ın ikinci bir suikast girişimi atlattığının duyulmasının ardından geçtiğimiz 24 saati düşüş trendinde geçirdi. Bitcoin 60.000 doların altına gerilerken, Ethereum da 2300 doların altına düştü.

Ancak bu trendi bozarak etkileyici değer artışları kaydeden Baby Doge Coin (BABYDOGE), Turbo (TURBO) ve Neiro (NEIRO) gibi memecoin’ler de oldu. NEIRO’nun fiyatı bir günde yüzde 500’ün üzerinde değerlenerek rekor kırdı. BABYDOGE aynı süreçte yüzde 50 yükselirken, TURBO ise yüzde 12 değer kazandı.

Memecoin rallisi, Binance şu çiftleri listeledikten kısa süre sonra başladı: NEIRO/USDT, TURBO/USDT ve 1MBABYDOGE/USDT.

Bu token’lar spotta listelendikten sonraki 24 saat içinde alım satım botları ve copy trading de aktive edilecek.

Binance, söz konusu kripto paraları tohum proje etiketiyle listeledi. Yani bu token’lar, diğer token’lara kıyasla daha yüksek risk ve dalgalanma gösteren, yenilikçi projeleri temsil ediyor. Borsa, listelenen kripto paralara yatırım yapmak isteyen kullanıcıları kendi araştırmalarını yapmaları konusunda uyardı.

Yeni işlem pariteleri yalnızca belirli ülkelerdeki kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Pariteler ABD, Kanada, Küba, İran ve Hollanda gibi bazı ülkelerde kısıtlı olacak.

Memecoin piyasasının liderleri, son 24 saati kırmızı geçirdi. Dogecoin (DOGE) yüzde 4 değer kaybederek 0,101 dolara geriledi. Shiba Inu (SHIB) ise yüzde 4,15 değer kaybının ardından 0,00001323 dolara düştü.