Binance, Amazon Web Services (AWS) veri merkezindeki bir kesinti nedeniyle işlemlerde sorunlar yaşadı ve çekimleri geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

Yaşanan olay, merkezi kripto platformlarının bulut altyapısına olan bağımlılığını ve sektörün en büyük oyuncularının bile ne kadar kırılgan olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ne Oldu?

Binance, yaşanan sorunla ilgili ilk açıklamasını X üzerinden yaptı. Paylaşımda, AWS veri merkezindeki geçici bir ağ kesintisinin siparişlerin tutarsız şekilde çalışmasına neden olduğu belirtildi.

Bazı işlemler başarıyla tamamlanırken, bazıları başarısız oldu. Bunun üzerine Binance, önlem olarak para çekim işlemlerini geçici süreyle durdurdu. Kısa süre sonra hizmetlerin toparlanmaya başladığını açıklayan şirket, bazı işlemlerde hâlâ gecikmeler yaşanabileceği konusunda kullanıcılarını uyardı.

Kesintiden sadece Binance etkilenmedi. KuCoin, Rabby ve DeBank gibi platformların kullanıcıları da benzer şekilde bağlantı sorunları ve başarısız işlemler yaşadı. KuCoin, teknik ekibin sorunu çözmek için çalıştığını duyurdu; ancak olayın ardından platformun güncel durumu hakkında bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan bu tarz kesintiler ilk kez yaşanmıyor. 2021 yılında yaşanan geniş çaplı bir AWS arızası, birçok borsayı, işlem platformunu ve ana akım internet servislerini devre dışı bırakmıştı. Bugün hâlâ küresel bulut yükünün yüzde otuzundan fazlasını barındıran AWS, internetin temel taşlarından biri konumunda ve olası kesintileri tüm sektörü etkileyebiliyor.

Kripto Topluluğu Tepkili

Olay sosyal medyada hem espriyle hem de eleştirilerle karşılandı.

Bazı Binance kullanıcıları durumu hafifserken, yedi yıldır platformu kullandığını belirten bir trader, “Hiç büyük bir sorun yaşamadım, tüm problemler hızlıca çözülüyor. Kullanıcı fonları her zaman güvende.” ifadelerini kullandı.

Ancak eleştirel yorumlar da vardı. Merkeziyetsiz bulut çözümü sunan Iagon, “Dağıtık bilişime geçmenin zamanı gelmedi mi? Yardımcı olabiliriz.” diyerek fırsattan faydalanmış oldu.