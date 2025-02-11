Binance’in kurucu ortağı Yi He, Binance’in token listeleme süreciyle ilgili endişelere değinerek, borsanın yalnızca gerçek değer yaratacak tokenlara öncelik vermesi gerektiğini, aynı zamanda yolsuzluk ve zayıf projelerden kaçınması gerektiğini ifade etti. Zira ekibini genişletmesine rağmen, Binance hâlâ hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamakta zorlanıyor ve bu da yanıt sürelerinin yavaşlamasına neden oluyor.

Kripto sektörünün en etkili kadın figürlerinden biri olan Yi He, aynı zamanda Binance’in Pazarlama Direktörü. Son zamanlarda yaptığı bir Çince röportajda, borsanın listeleme kriterleriyle ilgili yaşanan sorunları ele aldı. Binance’te listelemenin eskisi kadar büyük bir piyasa etkisi yaratmadığını kabul etti ve bunu Nasdaq’a açılan şirketlerle kıyasladı. Binance, hâlâ dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olmasına rağmen, Coinbase listelemeleri artık büyük fiyat artışlarına yol açmazken, Binance listelemeleri hâlâ dikkat çekici fiyat hareketlerine neden olabiliyor.

Yi He’nin açıklamaları, eski Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ) token listeleme sürecini “biraz bozuk” olarak nitelendirmesinin ardından geldi. Binance, düşük piyasa değerine sahip meme coin’leri listelediği için eleştirilmişti. Bu tür token’ler genellikle pump-and-dump (fiyatı yükselt, sonra sat) düzeneklerine dönüşebiliyor. Son örneklerden biri ise, CZ’nin geçerli bir token olmadığını söylediği TST meme coin’inin listelemeye alınmasıydı.

İlgili: Changpeng Zhao Kriptoda Altın Kuralını Açıkladı

Yi He, Binance’in listeleme kararlarını yatırım getirisini (ROI), diğer borsalardaki piyasa performansını ve token’ın yeni kullanıcılar çekme kabiliyetini göz önünde bulundurarak verdiğini açıkladı. Ancak yatırımcı demografilerinin değiştiğine ve bunun yeni zorluklar yarattığına da dikkat çekti. Borsa, listeleme ekibini genişletmesine rağmen yanıt sürelerinin hâlâ yavaş olduğunu ve borsanın bu piyasa değişikliklerine uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. Ek olarak, tüm bu zorlukları göz ardı etmenin ise kripto endüstrisindeki güveni zedeleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Token listelemelerinin yanı sıra Yi He, borsanın diğer iş alanlarıyla ilgili de açıklamalar yaptı. Binance Labs’in yakın zamanda yapılan yeniden yapılanmalara rağmen bağımsız kalmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca, borsanın ABD düzenleyicileriyle ilişkilerini yeniden inşa etmek için aktif olarak çalıştığını söyledi.